Las autoridades sanitarias ordenaron el retiro del mercado de determinados lotes de un reconocido medicamento para la tiroides luego de identificar un inconveniente relacionado con su fabricación.

La medida busca prevenir posibles riesgos para la salud de los pacientes que utilizan este tratamiento de forma habitual.

¿Qué medicamento retiró la FDA?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) involucra determinados lotes de levotiroxina sódica, un fármaco indicado para reemplazar o complementar la hormona tiroidea en pacientes con hipotiroidismo y otras enfermedades relacionadas con la tiroides.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, la medida fue adoptada luego de detectarse un problema que podría comprometer la calidad del medicamento y afectar el tratamiento de quienes lo consumen.

El retiro no significa que todos los productos con levotiroxina deban dejar de utilizarse, sino únicamente aquellos que pertenecen a los lotes identificados por el fabricante y la agencia reguladora.

¿Por qué retiraron este medicamento del mercado?

La FDA explicó que el retiro responde a un problema detectado durante los controles de calidad, el cual podría afectar la potencia o estabilidad del medicamento.

En el caso de la levotiroxina, recibir una dosis inferior o superior a la indicada puede alterar el control de la enfermedad y provocar síntomas relacionados con el funcionamiento de la glándula tiroides.

Entre las posibles consecuencias se encuentran:

Fatiga o debilidad.

Alteraciones del ritmo cardíaco.

Cambios en el peso corporal.

Nerviosismo o temblores.

Otros síntomas asociados a un tratamiento inadecuado.

¿Qué deben hacer los pacientes que tienen este medicamento?

Las autoridades sanitarias recomiendan verificar el número de lote del medicamento antes de continuar utilizándolo.

Si el producto corresponde a uno de los lotes retirados, los pacientes deben:

No suspender el tratamiento por cuenta propia.

Consultar con su médico o farmacéutico.

Verificar si el envase forma parte del retiro anunciado.

Solicitar un reemplazo cuando corresponda.

La FDA recuerda que interrumpir abruptamente un tratamiento para la tiroides sin supervisión médica también puede representar un riesgo para la salud.

¿Cómo consultar si un medicamento fue retirado por la FDA?

La FDA publica de forma periódica los retiros de medicamentos, alimentos, suplementos y dispositivos médicos a través de sus canales oficiales.

Antes de desechar un medicamento o modificar un tratamiento, las autoridades recomiendan:

Confirmar que el producto forme parte del retiro.

Revisar el número de lote y la fecha de vencimiento.

Seguir las instrucciones del fabricante.

Consultar siempre con un profesional de la salud.

Estas medidas permiten reducir riesgos y garantizar que los pacientes continúen recibiendo un tratamiento seguro y eficaz.