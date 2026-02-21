El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarilla por la presencia de fuertes tormentas que estarán acompañadas por lluvias intensas. Según detalló el SMN, la tormenta se prolongará por la tarde y noche de este sábado 21 de febrero. La ciudad capital de Mendoza experimentará algunos chaparrones por la mañana, pero por la tarde comenzarán las tormentas, que a la noche se tornarán en tormentas fuertes con vientos de hasta 80 km/h, posibilidad de caída de granizo y mucha actividad eléctrica. Se espera que hayan lluvias abundantes en tiempos cortos y se estima un total de 25 a 50 milímetros. Asimismo, descenderá la temperatura, ya que la mínima será de 18°C, mientras que la máxima será de 26°C. De igual manera ocurrirá con el resto de la provincia. Junín, Rivadavia, los valles de San Carlos, Tunuyán y Tupungato integran la lista de localidades bajo advertencia por tormentas y lluvias. En tanto, el SMN indicó que se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”tortortr Lo ideal en estos casos es asegurar los objetos que puedan volarse por el viento ya sea en un patio o un balcón. También se recomienda estar dentro del hogar o el vehículo cerrado. No se debe tirar basura en la vía pública para mantener los desagues limpios y si entra agua al hogar, desconectar artefactos eléctricos. Para el domingo 22 de febrero, la tomementa seguirá a primera hora de la mañana, sin embargo, se espera que salga el sol al mediodía y continúe nublado en lo que resta del día. Para eel resto de la semana la ciudad capital tendrá un ascenso en sus temperaturas. El lunes 23 se espera una máxima de 30 °C, así como también el martes 24 y miércoles 25.