Tras una semana calurosa en la provincia de Misiones, donde se registraron máximas alrededor de los 36°C, llegará el alivio este viernes y sábado; sin embargo, el frente frío traerá tormentas y un marcado descenso de temperatura en toda la provincia. La provincia del noreste argentino tuvo su último día de calor con algunos chaparrones en la zona noreste este jueves. Y el viernes comenzó con el cambio drástico de clima que continuará hacia el fin de semana. Este viernes 13 de febrero avanzará un frente frío que significará un alivio a tanto calor con una mañana templada, pero con al correr de la tarde y noche se espera una rotación de los vientos al sector sur y el comienzo de tormentas en toda la provincia. En este marco, se esperan precipitaciones de entre 3 y 25 milímetros con una probabilidad de entre 25 y 75%. Por otro lado, la temperatura máxima descenderá a los 31°C en lugares como Puerto Iguazú y la mínima también descenderá a 20°C en lugares como San Pedro, lo que marca un claro ejemplo de lo que se vendrá en toda la región. En Posadas, capital de la provincia, se espera que la máxima sea de 31°C y la mínima sea de 24°C. Las condiciones inestables también permanecerán el sábado 14 de febrero, donde se prevén lluvias leves durante la mañana, aunque con mayor intensidad por la tarde. En este día, se esperan precipitaciones entre 5 y 30 milímetros, aunque con máximas que no superarán los 29°C en lugares como Eldorado, en el noreste de la provincia. En lugares como Bernardo de Irigoyen, se espera que la mínima sea de 20°C. En Posadas también descenderán las temperaturas, ya que se espera que la máxima sea de 30°C y la mínima sea de 22°C. Además, se esperan vientos leves y predominantes de la región noreste. Esta noticia significa un gran alivio para los misioneros que tuvieron que afrontar máximas que superaban los 30°C, pero el problema el intenso calor cesará por la llegada de una fuerte tormenta el sábado. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda no salir de la casa durante los picos de la tormenta, asegurar objetos en balcones, terrazas o patios, no circular en calles inundadas y no refugiarse debajo de árboles ni postes de luz, los cuales atraen rayos.