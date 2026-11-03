El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este martes 3 de noviembre debido al desarrollo de tormentas de variada intensidad que afectarán a San Luís, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Las previsiones meteorológicas anticipan la presencia de precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento significativas .

Cómo estará el martes de alerta por tormentas en las provincias afectadas

Durante la jornada del martes, un sistema de inestabilidad provocará lluvias y tormentas eléctricas en diversos sectores. Las provincias alcanzadas por la alerta presentarán distintas condiciones según su nivel de gravedad meteorológica:

San Luis

Encabeza las previsiones en cuanto a severidad de ráfagas. Presentará tormentas fuertes durante la mañana, con probabilidades de precipitación de entre el 40% y 70% . Hacia la tarde, las tormentas persistirán (10-40% de probabilidad) acompañadas de vientos intensos provenientes del sector norte con ráfagas registradas de 42 a 50 km/h, alcanzando una temperatura máxima de 26°. La mínima se ubicará en 16°.

Entre Ríos

Registrará precipitaciones y tormentas eléctricas continuas durante la madrugada, mañana y tarde del martes, con probabilidades de lluvia de hasta un 70%. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima que alcanzará los 26° por la tarde, manteniéndose chaparrones de menor intensidad hacia la noche.

Durante la jornada del martes, un sistema de inestabilidad provocará lluvias y tormentas eléctricas en diversos sectores. SMN

Santa Fe

En Rosario y sus alrededores se anticipa un martes dominado por tormentas fuertes a lo largo de la mañana y tarde (probabilidad del 40-70%), con actividad eléctrica. Las marcas térmicas irán desde los 18° de mínima hasta los 23° de máxima, con vientos constantes del sector oeste y lluvias aisladas hacia la noche.

Córdoba

Registrará tormentas con fuerte actividad eléctrica durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitación entre el 40% y 70%. Las condiciones tenderán a mejorar de forma gradual a partir de la tarde, disminuyendo las chances de agua al 10-40% y cerrando la jornada con cielo nublado, con temperaturas extremas de 16° de mínima y 26° de máxima.

Qué pasará con el clima el miércoles tras el paso de las tormentas

A partir del miércoles 4 de noviembre , el frente de tormentas comenzará a desplazarse, dando paso a una mejora generalizada en el tiempo en la mayor parte de las regiones afectadas. Se espera un cese de la alerta meteorológica y un marcado descenso de la probabilidad de precipitaciones a valores nulos o marginales (0% a 10%).

El cielo se presentará parcialmente nublado a despejado, con marcas térmicas agradables. En las provincias del centro del país, las temperaturas máximas se mantendrán entre los 23° y 27°, acompañadas por vientos moderados, dejando atrás la actividad eléctrica y el mal tiempo de las jornadas previas.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el martes 3 transcurrirá con cielo cubierto durante la mañana y un incremento en la inestabilidad hacia la tarde y la noche, momento en el que se esperan lluvias aisladas y tormentas cortas con probabilidades del 10% al 40%. La temperatura mínima será de 17° y la máxima rozará los 21°, con vientos del sector oeste.