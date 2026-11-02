Regresan los días de sol a Buenos Aires: con la primavera a pleno, el SMN anticipa máximas de 26° y cielo despejado.

En esta noticia <b>Cómo estará el clima en Buenos Aires en la semana</b>

Las condiciones climáticas en Buenos Aires continuarán inestables durante la semana del lunes 2 al domingo 8 con períodos de sol primaveral y lluvias.

Se espera una temperatura máxima de 25° en la semana y mínimas de 14° con momentos de nubosidad.

Cómo estará el clima en Buenos Aires en la semana

La semana en Buenos Aires tendrá un comienza con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado, pero el panorama irá cambian hacia jornada con mayor presencia de sol.

El lunes 2 se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables de entre 17° y 25°. Durante la mañana y tarde se espera una combinación de sol y algunas nubes, mientras que hacia la noche continuará el tiempo estable.

Pronóstico del clima. SMN

El martes 3 será una de las jornadas con mayor inestabilidad. El pronóstico contempla la probabilidad de lluvias y chaparrones con temperaturas de entre 17° y 21°.

El miércoles 4 marcará el regreso de condiciones más estables y de una mayor presencia de sol. La mínima se ubicará en 14° y la máxima llegará a 24° con cielo parcialmente nublado.

Regresan los días de sol a Buenos Aires: con la primavera a pleno, el SMN anticipa máximas de 26° y cielo despejado. Imagen Ilustrativa hecha con ChatGPT - El Cronista Audiencias

El jueves 5 continuará la mejora en el clima y será una de las jornadas más agradables de la semana. El cielo estará despejado con una mínima de 14° y 25°, no se prevén lluvias y las condiciones estarán estables durante todo el día.

El viernes 6 volverá a aumentar la inestabilidad y será la segunda jornada de la semana con posibilidad de precipitaciones. La temperatura estará entre los 16° y 23° con mayor nubosidad durante la tarde.

El sábado 7 llegará una nueva jornada con mejora en las condiciones meteorológicas. Tras las lluvias del viernes, el cielo mostrará períodos de sol y no se esperan precipitaciones.

El domingo 8 será otra jornada marcada por el buen tiempo. El sol tendrá un papel central durante todo el día, con el cielo despejado y temperaturas entre los 14° y 20°.