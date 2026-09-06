La ola polar afectará a todo el sur.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que diez provincias se encuentran bajo alerta amarilla por frío extremo.

La alerta contempla temperaturas bajas en el centro del país y las próximas jornadas podrían convertirse en unas de las más frías del año.

El organismo advirtió que las bajas temperaturas pueden resultar peligrosas para los grupos de riesgo, entre ellos niños, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.

Alerta amarilla por frío extremo: cuáles son las 10 provincias afectadas

De acuerdo con el aviso del SMN, el alerta alcanza a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y Neuquén.

Dentro de varias de estas provincias, la intensidad del frío puede cambiar considerablemente según la zona. Por eso, el organismo recomienda consultar las actualizaciones oficiales para conocer las condiciones específicas de cada localidad.

En la Ciudad de Buenos Aires, este domingo será una de las jornadas más frías de los próximos días, con una mínima prevista de 4°C.

En Entre Ríos, las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 2°C y 3°C, mientras que en Corrientes oscilarán entre 5°C y 9°C. En Misiones, el registro mínimo rondará los 3°C.

En Santa Fe, las mínimas estarán entre los 3°C y 6°C, dependiendo del sector. En Córdoba, en tanto, se esperan valores de entre 2°C y 6°C.

Temperaturas bajo cero: dónde hará más frío

Las temperaturas más bajas se esperan en distintos puntos de la región de Cuyo y la Patagonia.

En San Luis, el pronóstico anticipa una mínima de hasta 2°C bajo cero, mientras que en Mendoza los registros podrían ubicarse entre 1°C y 3°C en las zonas llanas, con posibilidad de descender hasta -1°C en sectores puntuales.

En La Pampa, la mínima prevista será de alrededor de 4°C.

El frío será todavía más intenso en Neuquén, donde el pronóstico indica temperaturas de hasta 2°C bajo cero.

Estas condiciones pueden favorecer la presencia de heladas, especialmente durante las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular.

Alerta amarilla por viento: ráfagas de hasta 100 km/h

El frío no será el único fenómeno meteorológico que afectará al país durante este domingo. El SMN también emitió un alerta amarilla por fuertes vientos para sectores de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja.

La advertencia se concentra principalmente en zonas cordilleranas y áreas cercanas, donde se esperan vientos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h.

En los sectores más elevados, las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h, una situación capaz de generar reducción de la visibilidad, dificultades para circular y complicaciones en actividades al aire libre.

Por este motivo, las autoridades recomiendan tomar precauciones especiales, particularmente para quienes deban transitar por rutas de montaña.

Qué recomienda el SMN ante el frío extremo

Frente a las bajas temperaturas, el organismo recomienda reducir el tiempo de exposición al frío y utilizar varias capas de ropa liviana cuando sea necesario salir.

También aconseja: