Llega la primera tormenta fuerte de septiembre este domingo con lluvias intensas y ráfagas de viento en Catamarca y Tucumán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta climática para distintas localidades en Catamarca y Tucumán . Las provincias se verán afectadas durante el domingo 6 de septiembre por condiciones meteorológicas adversas por la llegada de una tormenta.

Las advertencias rigen por vientos de hasta 50 kilómetros en algunas localidades y una temperatura que oscilará entre los 16° y 7°. Se trata de un cambio respecto al tiempo en días anteriores donde predominó un cielo despejado y con claros a lo largo de toda la jornada.

Tormentas en Catamarca y Tucumán: qué dice el pronóstico del SMN para estas provincias

Según el informe oficial, en Catamarca se esperan lluvias intensas en la ciudad capital a lo largo de toda la madrugada y media mañana del domingo 6 de septiembre. Los vientos de hasta 50 kilómetros por hora potenciarán la sensación térmica de 8°, mientras que la tarde y noche estarán marcadas por la alta humedad y cielo parcialmente nublado.

Llega la primera tormenta fuerte de septiembre este domingo con lluvias intensas y ráfagas de viento en Catamarca y Tucumán.

Para el lunes se espera una mejora en las condiciones para los habitantes de Catamarca con máximas de 19° y cielo despejado, por lo que será ideal para realizar actividades al aire libre.

En caso de Tucumán, el pronóstico señala que las lluvias se extenderán al área metropolitana, Tafí Viejo, Concepción y Aguilares. Se espera que las precipitaciones se concentren durante la madrugada y mañana del domingo con una mínima de 7° y cielo nublado.

Llega la primera tormenta fuerte de septiembre este domingo con lluvias intensas y ráfagas de viento en Catamarca y Tucumán.

Ingresa una ola de frío polar a Buenos Aires este domingo: alerta por bajas temperaturas

El pronóstico de temperaturas para Buenos Aires señala el regreso del frío a diversas localidades de la provincia. Si bien no hay alerta por lluvias, las mínimas podrían tocar los -4° en algunas zonas según el SMN. La sensación térmica mínima localidad por localidad será la siguiente para el domingo 6 de septiembre:

CABA : mínimas de 3°.

San Isidro, San Fernando y Tigre : mínimas de 1°.

La Costa Atlántica : mínimas de 1°.

Las Flores, Azul y Olavarría : mínimas de -2°.

Pigüé, Coronel Suárez, Coronel Pringles y Tres Arroyos : mínimas de -2°.

Sierra de la Ventana : mínimas de -4°.

Bahía Blanca y Monte Hermoso: mínimas de 0°.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

La Ciudad de Buenos Aires también será afectada por el ingreso del frío durante el domingo 6 con mínimas de 3° y máximas de 10° por la tarde con cielo despejado.

El lunes 7 mantendrá condiciones similares con una mínima de 5° y cielo despejado, pero sin probabilidades de lluvias. Para el martes 8 y el miércoles 9 las temperaturas comenzarán a escalar hasta los 20°.