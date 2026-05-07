España se prepara para un arranque de mayo inusualmente frío. Según las previsiones, una borrasca fría y sucesivas advecciones de aire polar provocarán un notable descenso térmico, con temperaturas por debajo de la media durante varios días consecutivos. Este episodio, calificado como extremadamente anómalo para la época, podría encadenar hasta cinco días de aire polar. Justamente, el panorama se intensifica con la llegada de masas de aire procedentes de latitudes altas. Aunque mayo suele traer una progresiva subida de temperaturas, este año comenzó de forma diferente al abril anterior, que registró episodios de calor propios de junio. En las últimas jornadas, las temperaturas han rondado los valores medios o incluso se han mantenido más frías de lo habitual en muchas regiones. El responsable principal es el lento desplazamiento de una borrasca frente a las costas de Portugal, que impulsará aire frío hacia la Península. A esto se suma una posible irrupción más intensa de advección de aire polar de procedencia ártico-marítima hacia la recta final de la próxima semana. El modelo europeo anticipa que Europa quedará dividida en dos zonas con anomalías térmicas opuestas: mientras el centro y oriente del continente disfrutarán de aire suave de origen africano, la vertiente atlántica —incluida España— registrará las anomalías negativas más significativas. Según explican desde el sitio Meteored, la ola de frío comenzará este domingo 10 de mayo. De esta manera, el descenso térmico generalizado será de 3 a 5°C en la mayor parte del país. Por su parte, con el correr de la semana, se dará un posible desplome térmico de hasta 15°C en diferentes regiones si se confirma la advertencia más fría. De esta manera, habrá hasta cinco días consecutivos de aire polar. A pesar de que esta semana tendrán lugar valores de temperatura de hasta 25°C, desde el domingo llega el aire polar debido a las anomalías más marcadas que se esperan en la vertiente atlántica y gran parte del interior y norte peninsular. Las provincias del extremo oriental podrían quedar algo más al margen del descenso inicial, aunque el aire polar podría afectarlas igualmente en la fase más intensa. Por el contrario, algunas comarcas costeras mediterráneas y las Islas Baleares mantendrían valores más cercanos a la media, sirviendo como refugio relativo frente al frío polar.