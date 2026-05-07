La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este jueves, 7 de mayo de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se caracteriza por una situación de inestabilidad, con cielos nubosos en el norte peninsular, sureste y Baleares, donde se esperan precipitaciones desde la mañana. En otras áreas, inicialmente habrá cielos poco nubosos, pero la nubosidad aumentará, provocando chubascos y tormentas. Se prevén chubascos fuertes en amplias zonas de Baleares y en los tercios norte y este peninsulares y nevadas en el Pirineo por encima de 2000 metros. Las temperaturas máximas descenderán en algunas regiones y aumentarán en otras, con vientos moderados predominantes del nordeste y este en Canarias y Baleares. En Madrid, intervalos nubosos y chubascos con tormenta, localmente fuertes en las horas centrales; mínimas en ascenso, máximas casi sin cambios y vientos flojos del sur. Cielos nubosos en el tercio oriental de Andalucía, con chubascos fuertes y posibles tormentas. En el resto, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, alcanzando 26 grados, con vientos flojos y moderados del suroeste en la vertiente atlántica. El clima en Cataluña se presentará con intervalos de nubes bajas por la mañana y nubes de evolución en el interior de la mitad norte por la tarde. Se esperan chubascos fuertes y tormentas en el Pirineo, con posibilidad de extenderse a otras áreas. Las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima y 22 grados de máxima, con viento flojo cambiando a sureste por la mañana. El clima en Aragón se caracterizará por un cielo poco nuboso en la mañana, que pasará a estar nuboso por la tarde debido a la nubosidad de evolución diurna. Se prevén chubascos con tormentas en el sistema Ibérico y el Pirineo, con temperaturas mínimas de 3 grados y máximas que alcanzarán los 22 grados. El viento será flojo al inicio, cambiando a sureste por la mañana y moderándose en la depresión del Ebro por la tarde. El clima en Asturias estará poco nuboso por la mañana, pero se espera nubosidad por la tarde, con brumas y nieblas en zonas altas. Se anticipan chubascos fuertes y tormentas en el interior. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 19 grados, con máximas en ascenso. El viento será flojo a moderado en el litoral y variable en el interior. Intervalos nubosos aumentando a cubierto por la mañana, con chubascos localmente fuertes y tormenta; temperaturas con pocos cambios (10°C-24°C) y viento del este flojo con intervalos de moderado. Poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura, con nubosidad en las islas montañosas y probabilidad de precipitaciones débiles en la vertiente norte y el interior. En La Palma, podrían ser localmente moderadas. Temperaturas en ligero descenso, máximas de 24 grados y mínimas de 14 grados, con viento flojo a moderado del norte y rolando a oeste en las cumbres por la tarde. Cielo nuboso con probabilidad de chubascos muy fuertes y tormentas en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante; temperaturas entre 8 y 23 grados y viento variable que cambiará a este por la mañana. El clima en Castilla y León mostrará intervalos nubosos con chubascos en el norte montañoso y la mitad este durante la segunda mitad del día, con posibilidad de tormentas y granizo en ocasiones. Se esperan brumas y bancos de niebla por la mañana, mientras que las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 21 grados y un mínimo de 3 grados. El viento será del este o variable, aumentando a sur, con rachas fuertes vinculadas a las tormentas. El clima se presentará con intervalos nubosos y abundante nubosidad de evolución en las horas centrales, con posibilidad de nieblas dispersas en zonas altas del sur y sureste de Albacete y de la Serranía de Cuenca. Se prevén lluvias y chubascos, localmente fuertes en la mitad oriental. Las temperaturas mínimas aumentarán, alcanzando los 2 grados, mientras que las máximas descenderán hasta los 24 grados en la mitad sur de Cuenca y en Albacete. Los vientos serán flojos del sur. En Madrid habrá cielos poco nubosos, aumentando a nubes altas al final de la tarde, vientos flojos del oeste ocasionalmente moderados y temperaturas entre 15 y 22 grados. En Melilla habrá cielos muy nubosos, tendiendo a despejados desde el mediodía, con vientos flojos variables y temperaturas con pocos cambios entre 16 y 21 °C. El clima estará nuboso con brumas matinales, con chubascos y tormentas fuertes por la tarde, temperaturas entre 5 y 23 grados y viento moderado del noreste en el litoral. Cielo con intervalos nubosos y chubascos en la segunda mitad del día, con máximas de 20 grados y mínimas de 6, posibles tormentas y granizo, viento variable y probable brumas matinales.