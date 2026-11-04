El malestar por la economía, los precios y la gestión de Donald Trump aparecen entre los principales factores que atraviesan las elecciones legislativas de Estados Unidos. Mientras avanza el escrutinio y todavía quedan contiendas por definir, dos relevamientos difundidos durante la jornada ofrecen pistas sobre las motivaciones del electorado y los cambios en el comportamiento de distintos grupos de votantes.

Según el sondeo, la gente piensa que los precios más altos de lo habitual responden principalmente a las políticas de Trump. Archivo el cronista

La encuesta de Associated Press (AP Voter Poll) encontró que alrededor de tres cuartas partes de los votantes se declararon enojados o insatisfechos con el rumbo del país. Además, seis de cada diez desaprobaron la gestión de Trump y una proporción similar consideró que los precios más altos de lo habitual responden principalmente a las políticas de su administración y no a factores ajenos a su control.

El relevamiento también mostró que cerca del 70% de los consultados quiere que el Congreso ejerza mayores controles sobre el presidente. La economía fue señalada como el principal problema del país por aproximadamente cuatro de cada diez votantes, mientras que tres de cada diez ubicaron en primer lugar el estado de la democracia.

Cerca del 70% de los consultados quiere que el Congreso ejerza mayores controles. Archivo el cronista

Uno de los datos que más llamó la atención de la encuesta fue el comportamiento de los jóvenes. Entre los menores de 30 años, alrededor de siete de cada diez dijeron haber votado por el candidato demócrata a la Cámara de Representantes de su distrito. En las elecciones presidenciales de 2024, ese segmento había mostrado una distribución mucho más pareja entre Donald Trump y Kamala Harris.

AP advirtió, sin embargo, que los menores de 30 años representan alrededor del 10% del electorado, por lo que el cambio en sus preferencias no alcanza por sí solo para anticipar el resultado general.

Los menores de 30 años representan alrededor del 10% del electorado en EE.UU. Shutterstock

El costo de vida, en el centro de las preocupaciones

Otra investigación, realizada por African American Research Collaborative y BSP Research, profundizó en las motivaciones de los votantes de distintos grupos raciales y étnicos. El estudio reunió a 10.141 votantes entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre, con un margen de error informado de 0,97%.

La encuesta, patrocinada por 15 organizaciones nacionales, incluyó muestras específicas de votantes afroamericanos, latinos, asiático-americanos e isleños del Pacífico, nativos americanos y blancos.

Entre sus principales conclusiones, el relevamiento ubicó al costo de vida como la mayor preocupación de los votantes de todos los grupos. Los precios de los alimentos y las compras del supermercado encabezaron las inquietudes, seguidos por la nafta y la vivienda.

El estudio también encontró que, en todos los grupos raciales y étnicos, más votantes esperan que las políticas económicas de Trump los dejen en una situación peor que mejor. Esa percepción negativa es considerablemente más extendida entre los votantes de minorías raciales.

El voto latino y el rechazo a la política migratoria

La investigación también puso el foco en el impacto de las políticas migratorias de la administración republicana. Según sus conclusiones, las tácticas de deportación masiva y los procedimientos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) influyeron en las decisiones electorales de los votantes de color.

El relevamiento encontró mayorías favorables a exigir que los agentes de ICE estén claramente identificados, prohibir el uso de máscaras y establecer restricciones al uso de la fuerza. También registró apoyo a recuperar los u$s 240.000 millones asignados a la agencia y destinar esos recursos a otras prioridades internas, como la salud.

Los consultados exigien que los agentes de ICE estén claramente identificados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La mayoría de los votantes negros y latinos, además, manifestó enojo frente a las acciones de ICE y consideró que deben detenerse.

Matt Barreto, cofundador y presidente de BSP Research, sostuvo que los resultados reflejan un retroceso del apoyo que Trump y los republicanos habían conseguido entre los votantes de minorías en 2024.

“Aunque los republicanos lograron avances entre las personas racializadas en 2024, esos avances ahora se han borrado por completo”, afirmó. También señaló que los votantes expresaron su malestar por el precio de la nafta y los alimentos, los recortes en salud y la política migratoria.

Henry Fernandez, CEO de African American Research Collaborative, agregó que se observan movimientos hacia los demócratas, especialmente entre jóvenes negros, latinos y asiático-americanos que habían votado por Trump.

Los resultados completos y los cruces por estado y grupo demográfico serán presentados este miércoles por los responsables del estudio. La información difundida hasta ahora ofrece una primera aproximación a las motivaciones del voto, aunque todavía no permite establecer en qué medida esas tendencias se tradujeron en los resultados de las elecciones ni anticipar quién controlará el Congreso.