Albañiles, electricistas y plomeros serán algunos de los empleos mejor pagados, según el CEO de una reconocida empresa tecnológica.

El fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, sostuvo que los empleos mejor pagados de la próxima década no van a estar en la programación, sino en los oficios técnicos tradicionales .

Según explicó, la construcción de la infraestructura que sostiene la expansión de la inteligencia artificial va a disparar la demanda de mano de obra calificada.

Qué oficios se van a beneficiar con el boom de la inteligencia artificial

Durante una conversación con Larry Fink, CEO de BlackRock, en el Foro Económico Mundial de Davos, Huang identificó a los principales beneficiados por esta transformación:

Electricistas

Plomeros

Albañil

Operarios siderúrgicos

Según el ejecutivo, estos oficios podrían alcanzar salarios grandes, incluso sin un título universitario.

“Todos deberían poder ganarse bien la vida. No hace falta tener un doctorado en informática para lograrlo” , sostuvo Huang.

Albañiles, electricistas y plomeros serán algunos de los empleos mejor pagados, según el CEO de una reconocida empresa tecnológica. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

No es la primera vez que lo dice: meses antes, en una entrevista con Channel 4 News de Reino Unido, había sido igual de directo sobre la magnitud del fenómeno, al asegurar que el sector de los oficios especializados de cada economía “va a explotar” en los próximos años.

Por qué la IA necesita tanta mano de obra física

El argumento de Huang se apoya en la magnitud de la inversión proyectada. La construcción de centros de datos, fábricas de chips y sistemas de energía podría demandar inversiones globales por varios billones de dólares hacia fines de la década.

Consultoras como McKinsey proyectan que, solo en Estados Unidos, harán falta unos 130.000 electricistas adicionales y 240.000 trabajadores de la construcción hacia 2030.

En este contexto, Huang remarcó que estos empleos no requieren estudios universitarios de grado, sino capacitación técnica y experiencia práctica, un camino de formación mucho más corto que una carrera tradicional.

La proyección de Huang coincide con un fenómeno que ya se observa en distintos países: mientras la automatización avanza sobre las tareas administrativas y de oficina, los trabajos manuales que requieren presencia física se vuelven cada vez más difíciles de reemplazar.