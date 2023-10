Al Fuego Tienda de Carnes: ganadores por segundo año consecutivo de la medalla de oro en el mundial de la carne, esta vez en Holanda

Grupo Lequio, a través de la producción de su Frigorífico Carnes Pampeanas, ha sido premiado con medalla de oro y medalla de plata en el World Steak Challenge 2023 en la categoría World's Best Fillet.

El corte ganador fue un LOMO Grass Fed (alimentado a pasto, terminado en feedlot), de un animal de la raza Hereford procedente de Toay. Por su parte, el ganador de la medalla de plata fue un LOMO Grass Fed (alimentado a pasto, terminado en feedlot), de un animal de la raza Charolais procedente de El Durazno. Se tratan de dos zonas muy cercanas a nuestro frigorífico CARNES PAMPEANAS (RN 5 Km. 598,5 Santa Rosa) pasando 100 días en nuestro propio Feedlot en Loventuel (RP10 Kmt 180), La Pampa.

El evento se desarrolló los dias 13 y 14 de septiembre en el Vlees & Co (Steak & Grill) de Amsterdam, Holanda, donde un panel de más de 60 jueces independientes probó cortes en cinco diferentes categorías: World's Best Fillet, World's Best Rib Eye, World's best Sirloin Steak, Word's Best Grass-Fed Steak and World's Best Grain-Fed Steak.

Los ganadores se anunciaron el 28 de septiembre y Carnes Pampeanas AL FUEGO se llevó a casa la medalla de oro para la categoría lomo Grass Fed.

Cabe destacar que esta calidad de carne es la que se produce el Frigorífico Carnes Pampeanas, y que el Grupo comercializa a través de todas sus Tiendas de Carne AL FUEGO, y la misma que se consume en sus Grill Houses. Grupo Lequio viene creciendo sostenidamente en Argentina a través de la apertura de nuevas Tiendas de Carne por medio de su sistema de Franquicias AL FUEGO, ya presente en 4 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios y Mendoza.

Grupo Lequio buscó afirmar su condición de ganador del año anterior, esta vez con el envío de dos muestras las cuales obtuvieron medalla de oro y plata, este concurso pone en competencia la carne Argentina con el resto de los principales productores de carne mundial Brasil, Uruguay, Paraguay, los países de Europa, Japón, Australia y Estados unidos

Trabajamos arduamente para garantizar que nuestro ganado esté bien cuidado, tenga acceso a la mejor alimentación, y esto se refleja en la excelente calidad de nuestra carne. Somos muy estrictos en nuestros procesos de calidad en nuestras Tres Plantas Frigoríficas, y poder comercializar un producto de estas características en Argentina a través de nuestras Tiendas de Carnes AL FUEGO, es una inmensa satisfacción para nosotros. Este premio también es un reconocimiento por todo el trabajo duro y la dedicación de nuestro personal, nuestro mayor valor. Estamos encantados de que los jueces hayan reconocido esto. El premio nos impulsa a seguir con más ganas y más fuerzas en este camino de crecimiento, especialmente porque la competencia compara la calidad de la producción de carne vacuna a escala mundial

• El World Steak Challenge (WSC) se lleva a cabo desde 2015. El evento muestra la calidad del producto, las credenciales de la raza y los estándares de procesamiento en un escenario internacional

• El World Steak Challenge está organizado por William Reed Business Media, la compañía detrás de los aclamados 50 mejores restaurantes del mundo y The International Wine Challenge. Bord Bia, el Irish Food Board, es el socio anfitrión oficial, Vlees & Co (Steak & Grill) es el anfitrión del jurado y Synergy Grills es el socio oficial de equipamiento.