Marinar el pollo con vinagre es una de las técnicas secretas que muchos cocineros aplican, pero que no muchos revelan y hace una diferencia enorme en el resultado final. No se trata de una tendencia o un truco casero para darle otro tipo de sazón a la pechuga, sino de una técnica que cambiará para siempre la manera en la que cocinás porque tierniza la carne y potencia el sabor. El vinagre es un ácido, y cuando entra en contacto con las proteínas del pollo, las empieza a descomponer de manera controlada. Este proceso, llamado desnaturalización, ablanda las fibras de la carne antes de que llegue al fuego. El resultado es: Además, el vinagre actúa como potenciador de sabor. No le da gusto a vinagre al plato terminado (siempre que se use en la proporción correcta), sino que intensifica los demás condimentos que se le agreguen. Ajo, pimentón, hierbas frescas: todo se siente más pronunciado. No hace falta marinar el pollo por horas. Con 30 minutos a temperatura ambiente ya se notan cambios. Para hacerlo bien, conviene tener en cuenta lo siguiente: Algunos cocineros agregan un chorrito de vinagre directamente en la sartén o en el horno durante la cocción, especialmente en guisos o pollos al horno. El ácido ayuda a despegar los jugos caramelizados del fondo (lo que se conoce como desglasar) y aporta profundidad al sabor de la salsa. Es un pequeño tip que eleva bastante el nivel del plato sin ningún costo extra. La próxima vez que cocines pollo, probá con incorporar vinagre a la receta y tendrás resultados inmediatos. Es un cambio mínimo que tiene un impacto real en el sabor, en la textura y quedará para siempre en tu estilo de cocina.