En esta noticia Distintos tipos de fraudes

Las estafas digitales en México elevaron su ritmo durante la primera mitad de 2026, con un incremento en los fraudes relacionados con tiendas en línea falsas, la suplantación de identidad y los ataques dirigidos a usuarios de aplicaciones como WhatsApp, de acuerdo con el más reciente informe de amenazas de Gen.

La compañía de ciberseguridad que respalda a marcas de consumo como Norton, Avast, LifeLock, entre otras, reportó que entre enero y junio bloqueó 114.2 millones de ataques vinculados con estafas en tiendas en línea, un incremento de 109% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que refleja el creciente uso de sitios web fraudulentos para engañar a consumidores durante sus compras digitales.

Asimismo, la compañía también detectó un aumento en ataques dirigidos al proceso de pago en internet. Durante el primer semestre bloqueó un millón de intentos de web skimming, técnica utilizada para robar datos bancarios durante compras en línea, cifra que representa un crecimiento de 212%.

Entre las principales tendencias de fraude observadas durante el periodo, las tiendas en línea falsas registraron un crecimiento de 68%, seguidas por las estafas románticas, que aumentaron 39%. Los fraudes de soporte técnico crecieron 13% y los ataques de phishing avanzaron 7%.

Distintos tipos de fraudes

Otro de los fenómenos con mayor crecimiento fue la suplantación de identidad de instituciones gubernamentales, cuyos intentos aumentaron 387%, mientras que las estafas en las que los delincuentes se hacen pasar por familiares crecieron 454%, aprovechando la confianza de las víctimas para obtener dinero o información personal.

El reporte de Gen también identificó una modalidad denominada GhostPairing, mediante la cual los atacantes abusan de la función de dispositivos vinculados de WhatsApp para mantener acceso persistente a una cuenta y hacerse pasar por el propietario ante sus contactos.

En paralelo, Gen bloqueó 20.3 millones de ataques de soporte técnico, modalidad en la que los delincuentes intentan convencer a los usuarios de otorgar acceso remoto a sus dispositivos o compartir información financiera.

El informe también advierte sobre un nuevo frente de riesgo asociado con la IA agéntica, es decir, sistemas de inteligencia artificial capaces de ejecutar acciones en nombre del usuario.

De acuerdo con la empresa, los primeros análisis muestran que los atacantes buscan aprovechar los permisos otorgados a estos agentes para ejecutar comandos peligrosos, descargar código malicioso, acceder a credenciales o establecer mecanismos de acceso remoto persistente, lo que anticipa un nuevo desafío para la seguridad digital conforme estas herramientas se adopten de forma más amplia.