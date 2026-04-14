Desde el 2025, los ciudadanos argentinos podrán ingresar a China sin visa para estadías de hasta 30 días. Esta medida, que estará en vigor hasta el 31 de mayo de 2026, forma parte de un programa de prueba promovido por el Gobierno chino. La exención se aplica a titulares de pasaportes ordinarios y también incluye a ciudadanos de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, con el propósito de facilitar el intercambio de personas y fortalecer los vínculos entre China y América Latina. La nueva medida elimina el proceso burocrático que los argentinos debían seguir para viajar a China. Esto facilita la realización de viajes más ágiles, incluso en situaciones de último momento, ya sea por motivos turísticos, de negocios, estudios, visitas familiares, intercambios o tránsito. La decisión implica que los argentinos ya no deberán realizar trámites consulares previos para viajar a China por períodos cortos. Hasta ahora, era obligatorio gestionar una visa en la embajada, presentar cartas de invitación, itinerarios, comprobantes de fondos y afrontar costos consulares que podían oscilar entre u$s 100 y u$s 200, además de gastos de gestoría. El programa de exención de visado permite una estadía máxima de hasta 30 días consecutivos. La medida estará vigente por un año, desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, período durante el cual será evaluada por las autoridades chinas. Los motivos habilitados para el ingreso sin visa incluyen turismo, actividades comerciales, visitas familiares, intercambios culturales o académicos y tránsito, lo que amplía significativamente las posibilidades de viaje para los argentinos. La Declaración de Beijing y el Plan de Acción Conjunto China-CELAC 2025–2027 establecieron una hoja de ruta ambiciosa que incluye más de 100 proyectos de cooperación, programas de desarrollo y la oferta de 15.000 becas y capacitaciones para ciudadanos de la región en los próximos tres años. La exención fue anunciada en el marco de la Cuarta Reunión Ministerial del Foro China-CELAC, celebrada en Beijing y se enmarca en una estrategia más amplia del país asiático para profundizar sus vínculos con América Latina y el Caribe. En el ámbito económico, China se posiciona como uno de los principales socios comerciales de Argentina y un actor fundamental en el comercio exterior, así como en las inversiones en infraestructura y financiamiento. La eliminación del visado favorece la participación en ferias internacionales, rondas de negocios y negociaciones comerciales. La medida abre oportunidades inéditas para estudiantes, docentes, técnicos, profesionales y empresarios argentinos, quienes podrán viajar a China con mayor facilidad para formarse, capacitarse o establecer vínculos con universidades, centros tecnológicos y empresas. En años recientes, China se ha consolidado como un destino turístico en expansión, impulsado por la viralización de contenidos en redes sociales que exhiben desde la Gran Muralla hasta las ciudades futuristas como Shanghái y Chongqing, incluyendo mercados tradicionales y templos milenarios. A esto se suma un ecosistema de pagos digitales, sistemas de devolución de impuestos y una experiencia de viaje cada vez más fluida para extranjeros. No es casual que en 2024 el ingreso de visitantes sin visa haya crecido más de un 112% interanual y en 2025 el número de turistas extranjeros haya aumentado un 130%. La exención de visado representa un avance significativo en la relación bilateral. Este hecho refuerza el vínculo estratégico entre Argentina y China, potencia el intercambio cultural, académico y comercial y posiciona al país asiático como un destino más accesible para los argentinos. Para el turismo, el comercio exterior y la educación, la medida genera un escenario de mayor integración, menores costos y nuevas oportunidades, en un contexto global donde China continúa consolidándose como una potencia económica y geopolítica clave.