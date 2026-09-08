La infraestructura vial es uno de los pilares para el desarrollo económico y social de las regiones productivas de Argentina. En ese contexto, avanza una obra esperada desde hace años en el norte de La Pampa, que busca mejorar la conexión con la provincia de Córdoba.

Se trata de la pavimentación de la Ruta Provincial 9 , un proyecto que permitirá contar con una carretera asfaltada, considerada de máxima importancia para la circulación de personas, la actividad comercial y el transporte en una zona clave del centro del país .

La importancia de la pavimentación de la Ruta Provincial 9

La obra apunta a fortalecer la conectividad entre distintas localidades pampeanas y el sur cordobés , generando una alternativa de circulación que mejorará los desplazamientos regionales.

La pavimentación reemplazará el camino de tierra. Gobierno de La Pampa

Uno de los principales beneficios será la consolidación de una ruta que llegará hasta el límite con Córdoba , favoreciendo la vinculación con localidades vecinas como Villa Huidobro, un punto de referencia clave del norte de La Pampa.

Además de facilitar los traslados diarios, la nueva infraestructura contribuirá a reducir los inconvenientes que suelen provocar los caminos de tierra, especialmente durante períodos de lluvias intensas o condiciones climáticas adversas.

La ruta que mejorará la conexión entre La Pampa y Córdoba

La pavimentación permitirá contar con una vía transitable durante todo el año, brindando mayor previsibilidad y seguridad para quienes utilizan esta ruta de manera cotidiana.

Los trabajos apuntan a estar finalziados a fin de año. Gobierno de La Pampa

La mejora en la conectividad también permitirá incrementar la cantidad de vehículos de cargas que transitan la zona, lo cual significa algo altamente positivo para los sectores productivos.

Una obra clave en la región

El ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, hizo mención de la pavimentación de la traza y explicó la importancia del proyecto.

“Cuando hablamos de una ruta no hablamos solamente de asfalto. Hablamos de integración y de igualdad de oportunidades. Una buena infraestructura vial permite que una ambulancia pueda trasladarse con mayor seguridad, que estudiantes y docentes lleguen a sus establecimientos educativos, que los servicios de seguridad y emergencia tengan mejores condiciones de acceso y que las familias puedan movilizarse sin depender del estado de un camino de tierra”, declaró.