El Gobierno de Córdoba avanza con una obra vial que sumará casi 60 kilómetros de pavimento a la Ruta Provincial 10, uno de los principales corredores de la provincia y una vía estratégica para conectar distintas zonas productivas con importantes centros urbanos.

Los trabajos se concentran en dos sectores del sur cordobés: entre Villa Reducción y la Ruta Provincial 11, y desde esa ruta hasta la Ruta Nacional 158, a la altura de Las Perdices.

La intervención apunta a mejorar el tránsito de personas y mercaderías en una región donde tienen fuerte presencia las actividades agrícola, ganadera y comercial. La nueva infraestructura también facilitará la conexión con ciudades como Río Cuarto y Villa María , dos de los principales centros manufactureros y de distribución de la provincia.

Cómo avanzan las obras

El tramo entre Villa Reducción y la RP 11 tiene 20,1 kilómetros y registra un avance del 77%. El proyecto incluye intersecciones canalizadas en los cruces con la Ruta Nacional 8 y la RP 11, además de un nuevo puente de 50 metros sobre el arroyo Chucul.

La RP 10 es las más extensa de la provincia, Gobierno de Cprdoba.

El segundo sector, entre la RP 11 y Las Perdices, tiene 37,5 kilómetros. Los trabajos se ejecutan en dos etapas simultáneas, con avances del 61% y 24%, respectivamente.

En este tramo también se construye un puente, en este caso de 60 metros sobre el arroyo Carnerillo, cuya estructura se encuentra en proceso de montaje.

A estas obras se suman sectores que ya fueron pavimentados entre Las Perdices, Punta del Agua y Las Isletillas, mientras que está previsto avanzar posteriormente con la conexión entre Las Isletillas y Las Peñas Sud.

Una ruta estratégica para Córdoba

La Ruta Provincial 10 tiene 516 kilómetros de extensión, lo que la convierte en el corredor vial más largo de Córdoba . Su recorrido atraviesa seis departamentos y conecta el norte provincial con el límite con La Pampa.

La obra beneficiará a miles de vehículos que la transitan a diario. Gobierno de Cprdoba.

Por su extensión y ubicación, la ruta resulta clave para el traslado de producción, bienes y personas dentro de Córdoba. La incorporación de nuevos tramos pavimentados busca mejorar esa conexión y acompañar la actividad económica de las localidades ubicadas a lo largo de su recorrido.