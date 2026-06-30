PlayStation vuelve a quedar en el centro de la polémica luego de que Sony confirmara la eliminación de más de 550 películas y series de las bibliotecas digitales de sus usuarios.

La decisión está relacionada con el vencimiento del acuerdo de licencia con la distribuidora Studio Canal, lo que provocará que miles de usuarios pierdan el acceso a títulos que habían comprado dentro del ecosistema de la consola.

La medida comenzará a aplicarse el 1 de septiembre de 2026 y, según la empresa, no contempla reembolsos ni compensaciones.

Una biblioteca que desaparece: qué títulos y usuarios están afectados

Entre los contenidos que dejarán de estar disponibles se encuentran películas populares y de culto como Terminator 2: El juicio final , Evil Dead , From Dusk Till Dawn , además de series como The Young Pope y Trust Me . En total, se trata de más de 550 producciones que formaban parte del catálogo digital de PlayStation Video en distintas regiones.

El punto más polémico no es solo la retirada del catálogo para nuevas compras, sino que los usuarios que ya habían pagado por esos contenidos también perderán el acceso. En muchos casos, los compradores asumían que estaban construyendo una biblioteca digital permanente dentro de su cuenta de PlayStation, algo que ahora queda desmentido por la propia política de licencias.

Sony argumenta que la disponibilidad del contenido depende exclusivamente de los acuerdos con los estudios distribuidores. Cuando esos contratos expiran, la plataforma pierde el derecho de ofrecer y mantener el acceso, incluso para compras anteriores.

PlayStation elimina más de 550 películas y series: usuarios pierden acceso a contenidos ya comprados. Fuente: Shutterstock

El futuro del consumo digital: incertidumbre y pérdida de confianza

La situación plantea un escenario cada vez más complejo para el futuro del consumo digital. Por un lado, las plataformas ofrecen comodidad, acceso inmediato y amplios catálogos. Por otro, el usuario queda sujeto a decisiones corporativas que pueden modificar o eliminar su acceso sin previo aviso significativo.

Especialistas en derechos digitales advierten que, si no se establecen regulaciones más claras, este tipo de situaciones podrían repetirse con mayor frecuencia en servicios de streaming, videojuegos y distribución digital. La falta de compensación también alimenta el malestar, ya que el usuario pierde contenido por el que ya pagó sin recibir ningún tipo de devolución.

En este contexto, crece el debate sobre si el modelo digital actual necesita nuevas reglas que garanticen mayor estabilidad o si, por el contrario, los consumidores deberán asumir que todo lo digital es, por naturaleza, temporal.