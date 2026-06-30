Tirar bicarbonato de sodio en el inodoro: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo a diario Fuente: IA

Mantener el inodoro limpio y libre de malos olores no siempre requiere productos costosos o limpiadores con químicos agresivos, ya que existe un ingrediente que la mayoría de las personas tiene en la cocina y que puede convertirse en un gran aliado para la limpieza del baño: el bicarbonato de sodio.

Gracias a sus propiedades desodorizantes y limpiadoras, este producto se volvió uno de los trucos caseros más recomendados para conservar el inodoro en buen estado.

Además de ayudar a eliminar olores desagradables, contribuye a prevenir la acumulación de suciedad y sarro sin dañar la porcelana .

¿Para qué sirve tirar bicarbonato de sodio en el inodoro?

El bicarbonato de sodio actúa como un limpiador natural capaz de neutralizar olores y desprender residuos que se van acumulando con el uso diario.

Tirar bicarbonato de sodio en el inodoro: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo a diario Fuente: IA

Utilizarlo con frecuencia ayuda a mantener la superficie del inodoro más limpia y evita que la suciedad se adhiera con facilidad, reduciendo la necesidad de realizar limpiezas profundas constantemente.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Neutraliza los malos olores del inodoro.

Ayuda a remover manchas y residuos.

Previene la acumulación de sarro y depósitos minerales.

Limpia sin rayar ni dañar la porcelana.

Reduce la necesidad de utilizar productos químicos agresivos.

Cómo aplicar este truco casero paso a paso

Una de las ventajas del bicarbonato es que su uso resulta muy sencillo y lleva apenas unos minutos.

Materiales

Media taza de bicarbonato de sodio.

Cepillo para inodoro.

Agua caliente (opcional).

Tirar bicarbonato de sodio en el inodoro: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo a diario Fuente: Archivo

Procedimiento

Espolvorear aproximadamente media taza de bicarbonato directamente dentro del inodoro. Procurar que parte del producto quede adherido a las paredes internas. Dejar actuar entre 15 y 30 minutos para que el bicarbonato afloje la suciedad y absorba los olores. Frotar toda la superficie con el cepillo, prestando especial atención a las zonas donde suele acumularse sarro. Tirar la cadena para eliminar los restos.

Realizar este procedimiento una o dos veces por semana ayuda a mantener el inodoro limpio durante más tiempo.

Por qué recomiendan hacer el truco a diario

Con el paso de los días, el agua deja pequeños depósitos minerales que favorecen la aparición de sarro, mientras que la humedad constante puede intensificar los malos olores si no se realiza una limpieza frecuente.

El bicarbonato funciona como una medida preventiva, ya que dificulta que estos residuos se acumulen y mantiene el inodoro más fresco sin necesidad de utilizar productos abrasivos de manera permanente.

Además, al tratarse de un compuesto suave, puede emplearse de forma habitual sin afectar el esmalte ni deteriorar la porcelana.

Otros usos del bicarbonato de sodio en la limpieza del baño

Además del inodoro, el bicarbonato también puede utilizarse para limpiar distintos sectores del baño gracias a su capacidad para eliminar suciedad y neutralizar olores.

Es útil para: