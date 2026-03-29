Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cierre de marzo llegará con un cambio importante en las condiciones del tiempo en la Patagonia. De acuerdo con las previsiones meteorológicas para San Carlos de Bariloche, los próximos días estarán marcados por precipitaciones, nubosidad y un marcado ingreso de aire frío que llevará las mínimas a valores cercanos al invierno. El domingo continuará inestable, con probabilidad de lluvias durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 9° y 18°, con ráfagas de viento que podrían intensificarse por momentos. Para el lunes, el panorama seguirá similar, con chaparrones aislados y cielo mayormente nublado. La temperatura máxima rondará los 19°, mientras que la mínima descenderá a 8°. El cambio más marcado llegará el martes, cuando se espera una jornada lluviosa con temperaturas más bajas: la máxima apenas alcanzará los 13° y la mínima se ubicará cerca de 11°. Además, el pronóstico indica la posibilidad de ráfagas fuertes de viento. A partir del miércoles se producirá el descenso más importante de la semana. Las condiciones tenderán a estabilizarse, pero el frío se hará sentir con fuerza. Ese día, la temperatura máxima rondará los 10°, mientras que la mínima podría caer hasta 1°, uno de los registros más bajos de los últimos días. El jueves continuará con cielo parcialmente nublado y temperaturas similares, con valores entre 4° y 10°. Hacia el viernes, el tiempo seguiría estable pero frío, con máximas cercanas a 12° y mínimas de 4°. Mientras el sur experimentará un marcado descenso térmico, el panorama será diferente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde continuará el clima cálido típico del final del verano. Para el domingo se esperan tormentas y lluvias con temperaturas entre 21° y 29°. El lunes se mantendrá la inestabilidad durante gran parte del día, con máximas cercanas a 29° y mínimas de 23°. En tanto, el martes regresará el sol y el termómetro volverá a subir y la máxima alcanzaría los 30°. El miércoles y el jueves se prevén jornadas mayormente estables, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que seguirán cerca de los 30°, aunque hacia el final de la semana podrían volver algunas lluvias aisladas.