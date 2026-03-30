El tiempo en Estados Unidos comenzará la semana con un cambio marcado en varias regiones del país. De acuerdo con los pronósticos oficiales, se espera un rápido aumento de la temperatura, acompañado por condiciones secas, ambiente cálido y ráfagas de viento caliente en amplias zonas. El escenario meteorológico no será uniforme en todo el territorio, pero sí mostrará una señal clara de ola de calor temprana, aire más húmedo y fuerte circulación de viento cálido en sectores del centro y del este del país. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) advirtió que habrá un rápido calentamiento desde este lunes en buena parte del centro y del este del país. En paralelo, el organismo también remarcó la presencia de condiciones anómalamente cálidas, secas y ventosas en otras regiones, una combinación típica cuando se instala una masa de aire caliente con circulación intensa. Por su parte, el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) informó que el patrón atmosférico comenzará a intensificarse con fuerza durante el arranque de la semana. Esa configuración favorece la llegada de aire más cálido y húmedo, lo que puede disparar un fuerte ascenso térmico en distintas ciudades antes del ingreso de cambios más inestables. Según el panorama oficial, las zonas con mayor impacto inicial se ubican entre el centro del país, las Grandes Llanuras, parte del Medio Oeste y sectores del este, donde el aire cálido avanzará con rapidez. Además del calor, uno de los factores más relevantes será la presencia de viento del sur y ráfagas de aire caliente, una señal típica de advección cálida previa al avance de sistemas frontales. Ese patrón puede elevar la sensación térmica, resecar el ambiente en algunos sectores y, en otros, preparar el terreno para humedad, nubosidad y tormentas. De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el mismo patrón que impulsa el ascenso de temperatura también está asociado a un frente frío y una mayor probabilidad de tormentas fuertes desde el Medio Oeste hacia la región de los Grandes Lagos y el interior del noreste. El NWS mantiene activos sus mapas y actualizaciones nacionales, mientras que el WPC continúa monitoreando la evolución del sistema para determinar qué zonas pasarán del calor intenso a condiciones más inestables o ventosas.