Luego de varias semanas de calor inusual en el oeste de Estados Unidos expertos advierten que el panorama climático está a punto de cambiar. Las proyecciones indican que tres tormentas consecutivas ingresarán a la región y provocarán lluvias, nevadas en zonas montañosas y vientos intensos durante gran parte de la semana. Su llegada estará acompañada de aire más frío, dejando atrás las temperaturas atípicas que tuvieron lugar durante los últimos días. De acuerdo con los expertos de AccuWeather, el primero de los sistemas comenzó a impactar este lunes en partes de la región conocida como Four Corners, donde confluyen los estados de Arizona, Utah, Colorado y New México. La humedad que avanza hacia el norte dará lugar a tormentas severas aisladas durante la tarde, algunas con viento y polvo. Además, expertos advirtieron por la caída de tormentas secas un fenómeno donde la lluvia se evapora antes de tocar el suelo por el aire seco del ambiente. Este tipo de clima puede generar descargas eléctricas con poca precipitación y aumentar el riesgo de incendios forestales. Parra el martes se espera que un nuevo frente lleve precipitaciones y nevadas en zonas elevadas a varios estados del oeste, entre los que se encuentran El tercer y último sistema de esta semana llegará entre la noche del martes y el miércoles, extendiendo las zonas afectadas por las precipitaciones. Las lluvias con viento caerán desde California y Nevada hasta Washington e Idaho, aunque este clima se concentrará especialmente en la zona que conforman el noreste de California y oeste de Washington De acuerdo con los expertos, las lluvias podrían extenderse hasta el jueves, aunque las condiciones mejorarán para el fin de semana.