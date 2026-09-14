Viajar en el tren implica respetar una serie de normas vinculadas con la seguridad, la higiene y la convivencia entre pasajeros. Algunas conductas están expresamente prohibidas por la normativa vigente y su incumplimiento puede generar distintas consecuencias.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) establece entre las obligaciones de los usuarios del transporte terrestre pautas como no fumar, no escupir ni arrojar residuos dentro de las unidades .

También existen restricciones para el ingreso de determinados materiales y reglas destinadas a garantizar la accesibilidad de quienes utilizan el servicio.

Qué está prohibido hacer en trenes

La CNRT establece una serie de obligaciones que deben respetar los pasajeros durante la utilización del transporte terrestre. Entre ellas se encuentra la prohibición de fumar, escupir o arrojar residuos dentro del vehículo.

También existen otras pautas de comportamiento. Los pasajeros no deben asomarse por las ventanillas ni abrirlas durante el invierno y deben ceder el asiento a personas con discapacidad o movilidad reducida cuando corresponda.

Además, está prohibido ingresar con materiales inflamables, corrosivos, explosivos o peligrosos , debido al riesgo que pueden representar para el resto de los pasajeros y para la seguridad de la prestación.

Estas reglas tienen como objetivo mantener condiciones adecuadas de seguridad, higiene y convivencia durante el viaje.

La normativa ferroviaria establece qué está prohibido hacer durante un viaje en tren y en qué situaciones un pasajero puede ser obligado a bajar. Créditos: Trenes de Buenos Aires

La normativa ferroviaria establece cuándo pueden expulsar a un pasajero

En el transporte ferroviario existe una regulación específica. La Resolución 386/2015 del entonces Ministerio del Interior y Transporte aprobó el Manual sobre Derechos y Obligaciones de los Usuarios del Servicio Ferroviario de Pasajeros, que reúne las principales pautas que deben cumplir tanto los pasajeros como los operadores.

El régimen ferroviario contempla, además, la posibilidad de impedir el ingreso o disponer el retiro de una persona de una formación cuando se produzcan determinadas situaciones previstas por la normativa.

Cuando corresponde que un pasajero abandone el tren, el manual establece que la medida debe realizarse en la primera estación en la que la formación tenga parada, y que el usuario pierde el importe correspondiente al tramo del viaje que todavía no hubiera utilizado.

Por lo tanto, la posibilidad de expulsión no significa que cualquier incumplimiento menor implique automáticamente que una persona será bajada del tren. La medida se encuentra vinculada con las situaciones y condiciones previstas por la normativa ferroviaria.

Qué derechos tienen los pasajeros y qué deben garantizar los operadores

Los pasajeros de trenes tienen derecho a recibir un servicio en condiciones adecuadas de seguridad, higiene, accesibilidad e información. La normativa también establece obligaciones para las empresas y operadores ferroviarios.

Entre ellas, deben brindar información clara sobre las condiciones del servicio, horarios, tarifas, recorridos y normas de uso, tanto en las estaciones como dentro de las formaciones, mediante cartelería y otros medios disponibles.

Los usuarios también pueden realizar reclamos, consultas, quejas y sugerencias cuando consideren que el servicio no se presta de manera adecuada. Estos mecanismos permiten informar problemas vinculados con la prestación, la atención al pasajero o el cumplimiento de las condiciones establecidas.

En materia de accesibilidad, los operadores deben contemplar las necesidades de las personas con discapacidad o movilidad reducida, de acuerdo con las normas vigentes.