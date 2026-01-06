Adiós a una histórica marca de alimento balanceado: cerrará su fábrica para siempre. Foto: Grupo GEPSA

La industria argentina sufrió una dura pérdida al conocerse que el Grupo GEPSA, una histórica marca de alimento balanceado, cerrará definitivamente su planta en Buenos Aires.

Precisamente, esa firma ubicada en Pilar era reconocida por su amplia gama de productos: desde opciones económicas hasta líneas premium para mascotas, y alimentos especializados para producción animal. Durante años exportó a países vecinos y abasteció tanto el mercado interno como el exterior.

¿Qué pasó con la planta histórica de GEPSA en Pilar?

La fábrica ubicada en la Ruta 34 km 2 (al comienzo de la ruta a la salida del centro de Pilar) era una de las referencias históricas en la producción de alimentos balanceados para mascotas (perros y gatos) bajo la línea GEPSA PET FOODS.

La empresa, líder en el mercado argentino durante décadas, también elaboraba productos para animales de producción (ganadería, avicultura, porcinos, etc.) a través de GEPSA FEEDS, con plantas en otras zonas como Córdoba.

El cierre se oficializó tras un acta firmada el 29 de diciembre de 2025 en el Ministerio de Trabajo. La compañía alegó imposibilidad de continuar por una caída del 30% en las ventas, problemas económicos acumulados y la falta de compradores interesados en la planta.

El conflicto no fue repentino: desde octubre de 2025 la empresa ya atravesaba una grave crisis, con suspensiones parciales, acuerdos salariales que reducían los ingresos al 70% (de forma no remunerativa) y demoras e incumplimientos en el pago de sueldos, vacaciones y aguinaldos (estos últimos abonados en cuotas y fuera de plazo).

El reclamo de los trabajadores y las consecuencias para 80 familias

La decisión, confirmada a fines de diciembre de 2025, deja sin trabajo a cerca de 80 trabajadores y genera profunda preocupación en la zona y en el gremio de Molineros.

Precisamente, el sindicato rechazó categóricamente el cierre y reservó acciones legales y gremiales. Por su parte, los trabajadores aún no recibieron telegramas de despido formales y mantienen la esperanza (aunque lejana) de una reapertura en febrero o de alguna solución que preserve los puestos.

Mientras tanto, muchos empleados de más antigüedad hicieron una propuesta pacífica el 5 de enero de 2026 frente a la planta sin cortar rutas ni impedir el ingreso. Exigen: