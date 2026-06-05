Papa John’s confirmó el cierre de 300 restaurantes antes de fin de 2027 —200 de ellos durante 2026— y el despido del 7% de su plantilla corporativa mundial —unas 7.280 personas—, como parte de un plan de reestructuración para reducir costos. La medida fue anunciada por el director financiero Ravi Thanawala durante una llamada de resultados con analistas de Wall Street.

La cadena opera unas 6.000 sucursales en aproximadamente 50 países. En 2025 registró ingresos de u$s 2,1 mil millones , similares al año anterior, pero con ganancias en caída. Sus acciones acumulan un descenso del 31% en los últimos doce meses.

¿Qué restaurantes Papa John’s cerrará y por qué?

Thanawala explicó que los locales seleccionados son aquellos que no cumplen los estándares de la marca o que no tienen un camino viable hacia la rentabilidad. En otros casos, se trata de sucursales que pueden ser reemplazadas por una tienda cercana.

El plan contempla 200 cierres durante 2026 y 100 adicionales antes de fin de 2027, para un total de 300 locales clausurados. La empresa no especificó qué ciudades o estados concentrarán los cierres.

Lo que se sabe:

200 cierres programados durante 2026

100 cierres adicionales antes de fin de 2027

Los locales afectados son los que no alcanzan los estándares operativos o financieros

La medida fue anunciada por el director financiero Ravi Thanawala durante una llamada de resultados con analistas de Wall Street. Wikimedia Commons

¿Cómo afectan estos despidos masivos a los trabajadores?

El recorte del 7% en la plantilla corporativa equivale a unos 7.280 empleos eliminados, según registros presentados ante reguladores en marzo de 2025. Thanawala no precisó cuándo ocurrieron esos despidos ni si habrá nuevas rondas de recortes.

A eso se suman los empleos vinculados al cierre de los 200 restaurantes programados para 2026. La compañía no informó cuántos trabajadores de tienda perderán su puesto, por lo que el impacto laboral total aún no está definido.