Limpiar los vidrios siempre fue una de las tareas más difíciles del hogar si se quiere buscar los resultados más perfectos: manchas que no salen, marcas a contraluz y maniobras peligrosas en ventanas altas forman parte del problema. Sin embargo, en 2026 los limpiavidrios tradicionales empiezan a quedar en el pasado gracias a un nuevo dispositivo que ya es tendencia: el limpiavidrios magnético, capaz de limpiar ambas caras del vidrio al mismo tiempo y sin dejar marcas. Este invento, cada vez más popular en departamentos y casas con grandes ventanales, promete ahorrar tiempo, esfuerzo y riesgos. Los métodos clásicos como, por ejemplo, trapo, secador de goma, diarios o esponjas, tienen varios puntos en contra. El primero es la falta de uniformidad en la limpieza: es común que queden marcas, restos de agua o pelusas visibles cuando el vidrio se seca. Otro problema es la dificultad para acceder al lado exterior de ventanas altas o balcones. En muchos casos, limpiar implica estirarse de más o subirse a una escalera, con el consiguiente riesgo de caídas. Además, estos métodos suelen requerir varias pasadas y mucho producto, lo que los vuelve poco prácticos y poco eficientes. Por último, el tiempo: limpiar bien un ventanal grande puede llevar largos minutos y aun así el resultado no siempre es el esperado. Entre sus principales ventajas se destacan: Además, muchos modelos incorporan paños de microfibra intercambiables y sistemas de drenaje que evitan el exceso de agua, logrando un acabado más prolijo. El limpiavidrios magnético es ideal para ventanas corredizas, balcones, mamparas, cerramientos y vidrios fijos. Se recomienda usarlo en días nublados o sin sol directo, ya que el calor puede hacer que el producto se seque demasiado rápido. Paso a paso para usarlo correctamente: Para mejores resultados, evitá productos abrasivos y lavá los paños después de cada uso.