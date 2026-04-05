El cáncer de colon es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial y también uno de los que mayor posibilidad de tratamiento tiene cuando se detecta a tiempo. Sin embargo, su desarrollo suele ser lento y, en muchos casos, puede avanzar durante años sin generar señales claras en el organismo. Por ese motivo, los especialistas insisten en la importancia de reconocer las primeras señales de alerta y realizar controles médicos preventivos en la edad recomendada. En las etapas iniciales, esta enfermedad puede no generar molestias. Cuando aparecen los signos, suelen confundirse con problemas digestivos comunes, lo que retrasa el diagnóstico. Entre las señales más frecuentes se encuentran: Los médicos advierten que estos síntomas no siempre indican la presencia de un tumor, pero si persisten en el tiempo es importante consultar para descartar problemas más graves. Los especialistas coinciden en que los controles médicos son fundamentales para detectar la enfermedad antes de que avance. Actualmente, la mayoría de las guías médicas recomienda comenzar con estudios de detección a partir de los 45 años en personas con riesgo promedio. En algunos casos, los controles deben iniciarse antes, por ejemplo cuando existen: Entre los estudios más utilizados para la detección se encuentran el test inmunoquímico fecal, la colonoscopía y, en ciertos casos, la sigmoidoscopía, que permiten identificar lesiones precancerosas o tumores en etapas tempranas. Esta enfermedad suele originarse en pequeños pólipos que se forman en el intestino grueso y que pueden tardar entre 10 y 15 años en transformarse en tumores malignos. Ese proceso lento abre una ventana importante para la prevención: si los pólipos se detectan y se extirpan a tiempo, es posible evitar que se conviertan en cáncer. Por eso, los especialistas remarcan que realizar controles periódicos y prestar atención a los cambios en el cuerpo puede ser determinante para mejorar las probabilidades de tratamiento y recuperación.