Los jeans nunca pasan de moda. Sean corte mom, oversize o ajustados, son indispensables en todos los placares por su funcionalidad y facilidad para combinar con otras prendas. Estos pantalones cuentan con un pequeño bolsillo por encima del bolsillo común y aunque muchos piensan que se trata solo de un diseño, tiene un propósito que se remonta a varios siglos atrás y marcó tendencia para siempre. La historia detrás de por qué los jeans tienen este pequeño compartimiento se remonta a 1873, cuando Levi Strauss y Jacob Davis crearon los pantalones para los trabajadores del Oeste norteamericano. La apuesta por este tipo de prenda evolucionó el mercado, tanto así que se convirtieron hoy en un infaltable en todos los placares. Los jeans eran usados durante extensas jornadas laborales, lo que obligó a los creadores a pensar en una división que sirviera para guardar de forma segura objetos valiosos como los relojes de bolsillo. Cuando llegaron los relojes pulsera, los de bolsillo pasaron al olvido, pero el compartimiento quedó como un toque estético. En el sitio de la marca Levi Strauss & Co, conocido fabricante de pantalones, explican que “los cowboys solían llevar sus relojes de bolsillo colgados de una cadena del chaleco. De esta manera, introdujimos un pequeño bolsillo en los vaqueros para que pudieran guardar el reloj y no se les rompiera”. Los jeans nacieron en el siglo XIX en Estados Unidos, durante una etapa denominada “la fiebre del oro”. En 1853, el inmigrante alemán Levi Strauss llegó a San Francisco para vender telas y productos a los mineros y descubrió que una de las principales problemáticas era que los pantalones comunes se rompían con facilidad por el trabajo duro. De esta manera, comenzó a fabricar prendas con una tela llamada denim. Más adelante, en 1872, un sastre llamado Jacob Davis tuvo la brillante idea de colocar remaches metálicos en los bolsillos para que resistan más. Al no tener dinero para patentar la idea, se asoció con Levi Strauss. De esta manera, para 1873 tenían la patente oficial de los pantalones reforzados con remaches. La palabra “jean” proviene de “Genes”, el nombre francés de la ciudad italiana de Génova.