Adiós a los embotellamientos: el truco de Google Maps para evitar filas kilométricas de autos.

Con las vacaciones de invierno en marcha, las rutas y autopistas del país reciben más tránsito de lo habitual. Google Maps tiene una función poco usada que ayuda a esquivar los embotellamientos antes de arrancar el viaje.

El error más común al usar Google Maps

La mayoría abre la aplicación recién cuando ya está en el auto, con todo cargado y el motor en marcha. Ese es el primer problema: la app funciona mejor cuando se la consulta antes de salir, no en el momento.

Adiós a los embotellamientos: el truco de Google Maps para evitar filas kilométricas de autos.

Google Maps no es solo un mapa en tiempo real: procesa millones de trayectos históricos para anticipar en qué momento se va a saturar una ruta.

Cómo usar el truco paso a paso

Estos son los pasos para planificar el viaje y evitar las horas pico:

Cargá el origen y el destino en la app

Desplegá el menú de los tres puntos en la esquina superior

Seleccioná la opción “Definir hora de salida y llegada”

Ajustá la hora a la que querés llegar y la app va a calcular el mejor horario de salida según el tránsito histórico

Cambiar el horario de salida apenas 15 o 20 minutos puede ser la diferencia entre un viaje fluido y quedar horas parado en la ruta.

Para quienes prefieren una confirmación visual antes de salir, la capa de “Tráfico” en el selector de capas pinta el mapa como un semáforo: verde es vía libre y rojo intenso anticipa demoras.

Si el objetivo es ahorrar en el viaje, la app también permite marcar la opción de evitar peajes, recalculando la ruta por caminos alternativos.

Para información oficial sobre el estado de rutas nacionales, conviene complementar con los partes de Vialidad Nacional antes de salir.