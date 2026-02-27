La Dirección General de Tráfico (DGT) está preparando una nueva regulación que impactará directamente en cómo millones de conductores utilizan aplicaciones de navegación como Google Maps, Waze o Radarbot. Aunque el cambio aún no es oficial, la noticia generó gran revuelo entre los usuarios, ya que podría limitar una de las funciones más valoradas: los avisos en tiempo real de radares móviles y controles policiales. La DGT considera que estas alertas en directo interfieren en su labor de vigilancia y prevención en las carreteras. Al permitir que los usuarios compartan ubicaciones exactas de radares móviles o controles temporales, se reduce la efectividad de estas operaciones, ya que los conductores pueden reducir la velocidad justo antes de pasar por el punto controlado. Para combatir esta situación, el organismo ya monitoriza grupos de WhatsApp y Telegram donde se comparten estas posiciones, e incluso implementó controles más cortos (de solo 10-15 minutos) para dificultar su difusión masiva. A diferencia de lo que ocurre en Alemania —donde se ha llegado a prohibir la descarga y uso de ciertas apps avisadoras—, la propuesta española no busca eliminar por completo aplicaciones como Google Maps o Waze. Estas seguirán siendo legales y útiles para funciones esenciales: navegación por rutas, información de tráfico, atascos, obras o accidentes. Tampoco se prohibirán los avisos de radares fijos, cuya ubicación es pública y facilitada por la propia DGT en listados oficiales. El modelo que se quiere replicar es el de países como Francia y Bélgica (y que pronto podría aplicarse en Alemania). En Francia, las aplicaciones no pueden mostrar precisiones exactas de radares móviles o controles; en su lugar, ofrecen alertas generales por zonas amplias. De esta forma, se mantiene la utilidad de las apps para la seguridad vial, pero se evita que interfieran directamente en la labor policial. Aplicaciones como Waze permiten reportes por voz para no interactuar con la pantalla, pero la nueva medida apuntaría precisamente a restringir los avisos en tiempo real aportados por la comunidad de usuarios. Esto podría obligar a los desarrolladores a modificar sus algoritmos y bases de datos para adaptarse a la futura norma española. Aunque no se ha confirmado una fecha exacta de entrada en vigor, la iniciativa responde a una preocupación creciente por la conducción temeraria y la evasión de controles. Multas existentes ya castigan con hasta 1200 euros avisar de controles por WhatsApp, y se habla de sanciones más elevadas de hasta 20.000 euros en algunos casos relacionados por prácticas similares en apps. En resumen, la DGT no pretende decir adiós definitivo a Google Maps ni a Waze, sino transformar cómo funcionan sus alertas más controvertidas. Esta medida busca equilibrar la seguridad vial con una vigilancia más efectiva, siguiendo el camino de otros países europeos.