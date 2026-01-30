La forma de moverse por la ciudad acaba de cambiar radicalmente. Esta semana, Google anunció la integración de Gemini, su inteligencia artificial más avanzada, con Google Maps para peatones y ciclistas, marcando el inicio de una nueva era en la navegación urbana. La función ya está disponible a nivel mundial en dispositivos iOS y se está implementando progresivamente en Android.

Caminar por una ciudad desconocida y poder preguntarle al teléfono en qué barrio se encuentra uno o cuáles son los mejores restaurantes de la zona, todo sin detenerse, ya es posible. Eso es exactamente lo que Gemini hace posible ahora en Google Maps.

La integración funciona como tener un acompañante conocedor siempre disponible. Mientras se camina, se puede activar a Gemini con comandos de voz y formular preguntas como “Ok Google, ¿en qué barrio estoy?” o “¿Cuáles son los restaurantes mejor calificados cerca de aquí?”. La inteligencia artificial procesará la consulta y ofrecerá recomendaciones personalizadas basadas en la información actualizada de Maps, sugiriendo, además, la mejor ruta para llegar al destino.

La útil integración entre Gemini y Google Maps.

Gemini y más seguridad para ciclistas

Para quienes se desplazan en bicicleta, Google ha diseñado una experiencia completamente manos libres que prioriza la seguridad. Los ciclistas pueden mantener ambas manos en el manillar mientras consultan información vital como la hora estimada de llegada o el horario de su próxima reunión.

Pero la funcionalidad va más allá de la simple navegación. Si se llega tarde a un compromiso, es posible pedirle a Gemini que envíe un mensaje de texto: “Envía un mensaje a Sarah diciendo que llegaré 10 minutos tarde”. La IA se encargará de la comunicación mientras uno mantiene la atención en el tráfico y el camino.

Gemini en Google Maps: cómo sacarle el máximo provecho

Para aprovechar esta nueva herramienta en el día a día, se pueden considerar estos escenarios prácticos:

Durante tus paseos diarios: descubre barrios nuevos preguntándole a Gemini sobre lugares de interés, historia local o establecimientos populares mientras exploras tu ciudad a pie.

En tu ruta al trabajo : si te desplazas en bicicleta, mantente informado sobre tus tiempos de llegada y coordina tu agenda sin necesidad de detenerte o manipular el teléfono.

Al explorar como turista: convierte a Gemini en tu guía personal que no solo te muestra el camino, sino que te informa sobre lo que te rodea, recomienda opciones gastronómicas y te ayuda a descubrir gemas ocultas según las valoraciones de otros usuarios.

Para reuniones y compromisos: gestiona tu comunicación mientras te desplazas, avisando a contactos sobre retrasos o cambios sin comprometer tu seguridad.

Gemini es la avanzada inteligencia artificial de Google.

Disponibilidad global

La navegación de Google Maps con Gemini ya está activa en todas las regiones donde la aplicación de Gemini está disponible. Los usuarios de iOS pueden acceder a la función de inmediato, mientras que los usuarios de Android recibirán la actualización de forma gradual en las próximas semanas.

Esta integración representa un cambio significativo en cómo interactuamos con la tecnología de navegación, transformando Maps de una simple herramienta de orientación en un asistente inteligente que comprende el contexto, anticipa necesidades y facilita la movilidad urbana de manera segura y eficiente. La era de la navegación asistida por IA acaba de comenzar.