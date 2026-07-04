El esperado encuentro entre Suiza y Colombia, correspondiente a la llave 8 del Mundial, se llevará a cabo el martes 7 de julio a las 17:00 (hora Argentina) en el BC Place Stadium.

Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, busca continuar su impresionante andar en el torneo, mientras que Suiza, dirigido por Murat Yakin, trata de reafirmar su solidez y dar un paso más hacia los cuartos de final.

Los Cafeteros han regresado al escenario mundial gracias a su estilo ofensivo y dinámico. Avanzaron a los octavos de final tras una victoria por 1-0 sobre Ghana, un partido que dominaron con claridad desde el primer minuto, imponiéndose en posesión y generando ocasiones de gol.

Este será un choque crucial para Colombia después de ocho años sin llegar a esta instancia, y buscan nuevamente hacerse un nombre en el fútbol mundial, tratando de replicar la hazaña de 2014, donde alcanzaron los cuartos de final por primera vez, liderados por las increíbles actuaciones de James Rodríguez.

Por su parte, Suiza también llega con mucha confianza, habiendo derrotado a Argelia con un contundente 2-0. Los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye demostraron la solidez del equipo y su capacidad para generar resultados en partidos decisivos.

Tradicionalmente competitiva en los mundiales, Suiza desea eliminar las barreras históricas que la han perseguido, buscando alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 1954 y dejar atrás una historia sin victorias en eliminatorias directas durante 72 años.

Este duelo será el quinto enfrentamiento en la historia entre ambos equipos, siendo el segundo en una Copa del Mundo y el primero en una fase de eliminación directa. En su único partido mundialista previo, durante la fase de grupos de 1994 en Estados Unidos, Colombia salió vencedor con un marcador de 2-0.

Resultados de Suiza en el Mundial

Fase de Grupos: Catar 1 vs Suiza 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 4 vs Bosnia-Herz. 1 (18 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Suiza 2 vs Argelia 0 (3 de julio)

Resultados de Colombia en el Mundial

Fase de Grupos: Uzbekistán 1 vs Colombia 3 (17 de junio)

Fase de Grupos: Colombia 1 vs RD Congo 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Colombia 0 vs Portugal 0 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Colombia 1 vs Ghana 0 (3 de julio)

Horarios por país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas