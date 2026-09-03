Los conductores que circulen por la Ruta Nacional 8 deberán prestar atención a un cambio que modificará la forma de pagar el peaje en distintos puntos del corredor. La medida alcanzará a cuatro estaciones ubicadas en un trayecto que atraviesa varias provincias.

El nuevo esquema elimina el uso de efectivo, una de las formas de pago que todavía utilizan muchos automovilistas y establece una diferencia importante para quienes no tengan el dispositivo o el método correspondiente.

Adiós a los billetes en los peajes: 4 estaciones dejan de aceptar efectivo y habrá que tener este dispositivo para no pagar el doble. (Foto: Shutterstock)

En esos casos, el costo del peaje será considerablemente más alto, por lo que se aconseja prestar atención.

Cuáles son los cuatro peajes de la Ruta Nacional 8 que dejarán de aceptar efectivo

VIAL 8, concesionaria del corredor de la Ruta Nacional 8, implementará el nuevo sistema en cuatro estaciones de peaje. Desde su entrada en vigencia, esos puntos dejarán de aceptar pagos en efectivo y funcionarán bajo un esquema exclusivamente electrónico .

Las estaciones alcanzadas están distribuidas a lo largo de los más de 720 kilómetros que administra la empresa. El corredor conecta Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Los cuatro peajes que incorporarán inicialmente el nuevo sistema son:

Larena: kilómetro 66.

Solís: kilómetro 102.

Venado Tuerto: kilómetro 381.

Sampacho: kilómetro 655.

TelePASE será clave para evitar pagar el doble en los peajes

Los usuarios que tengan TelePASE podrán continuar abonando la tarifa correspondiente mediante el sistema electrónico. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los usuarios que tengan TelePASE podrán continuar abonando la tarifa correspondiente mediante el sistema electrónico.

En cambio, quienes no cuenten con el dispositivo deberán utilizar las modalidades de pago manual electrónico habilitadas por la concesionaria .

La principal diferencia estará en el precio: los conductores que no tengan TelePASE deberán pagar una tarifa equivalente al doble del valor correspondiente a los usuarios adheridos al sistema.

Por este motivo, VIAL 8 recomendó a quienes circulan habitualmente por la Ruta Nacional 8 que se incorporen a TelePASE antes de que comience a funcionar el nuevo esquema. La adhesión permitirá evitar el recargo adicional aplicado a quienes no tengan el dispositivo.

Cómo será el nuevo sistema de cobro en la Ruta 8

La eliminación del efectivo forma parte de un proceso de modernización del corredor vial. Según explicó la concesionaria, el objetivo es agilizar el paso por las estaciones, reducir los tiempos de detención y mejorar la circulación.

VIAL 8 también anunció una campaña informativa para comunicar el cambio a los conductores. La difusión incluirá cartelería en los accesos a las vías, señalización en las barreras y entrega de material informativo.

Además, la empresa difundirá información a través de medios de comunicación y canales digitales durante las próximas semanas. El corredor también cuenta con servicios de asistencia y atención a los usuarios a lo largo de todo el recorrido.