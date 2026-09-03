Los beneficios de esta técnica.

Los remedios caseros forman parte de la rutina cotidiana de millones de personas. Uno de los más difundidos consiste en sumergir los pies en agua tibia con limón, una combinación que suele asociarse con propiedades relajantes y revitalizantes.

Expertos en bienestar destacan que un baño de pies puede ayudar a disminuir la sensación de fatiga después de una jornada intensa y ayudar a la relajación articular .

¿Para qué sirve lavarse los pies en agua con limón?

El limón contiene compuestos naturales y desprende un aroma cítrico que muchas personas consideran agradable y refrescante. Al combinarse con agua tibia, puede generar una sensación de alivio temporal en los pies cansados.

Hacer esto puede aportar diversos beneficios. Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Además, este tipo de baños suele utilizarse para:

Reducir la sensación de pesadez en los pies.

Favorecer la relajación después de caminar o permanecer muchas horas de pie.

Ayudar a suavizar la piel.

Contribuir a disminuir malos olores de forma temporal.

Por estos motivos, la práctica se volvió popular dentro de las rutinas de cuidado personal.

Por qué se relaciona con el bienestar de las articulaciones

Aunque el limón no actúa directamente sobre las articulaciones, sumergir los pies en agua tibia puede generar una sensación de relajación muscular y mejorar el confort general .

El calor favorece la circulación sanguínea en la zona y ayuda a aliviar la rigidez que algunas personas experimentan tras esfuerzos físicos o largos períodos de inmovilidad.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Por eso, quienes padecen cansancio en tobillos o pies suelen incorporar este hábito como complemento de otras medidas destinadas al cuidado corporal.

Cómo realizar este truco

La preparación es sencilla. Solo se necesita un recipiente con agua tibia y el jugo de uno o dos limones .

Los especialistas recomiendan mantener los pies en remojo entre 10 y 15 minutos y luego secarlos correctamente, especialmente entre los dedos, para evitar la acumulación de humedad.

Aunque se trata de una práctica segura para la mayoría de las personas, quienes presenten heridas, irritaciones o afecciones dermatológicas deberían consultar con un profesional antes de utilizar limón directamente sobre la piel.