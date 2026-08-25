El Gobierno nacional adjudicó ocho tramos de rutas nacionales a empresas privadas mediante la Resolución 1379/2026. La medida forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y establece contratos de 20 años.

En Santa Fe, el nuevo esquema alcanza sectores de las rutas nacionales 9, 11, 19 y 34. Además, se prevé la incorporación de nuevas estaciones de peaje en distintos puntos de la provincia.

Qué rutas nacionales quedarán bajo concesión en Santa Fe

Tres de los ocho corredores adjudicados atraviesan Santa Fe. Se trata de los tramos Centro, Centro Norte y Chaco-Santa Fe.

El Tramo Centro comprende las rutas 9, 19 y 34 y fue adjudicado a AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa ofertada de $1.399 sin IVA.

El Tramo Centro comprende las rutas 9, 19 y 34 y fue adjudicado a AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A. (Fuente: Argentina.gob) Argentina.gob

El Tramo Centro Norte, correspondiente principalmente a la ruta 34, quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una tarifa de $2.175 sin IVA.

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En tanto, el Tramo Chaco-Santa Fe, sobre la ruta nacional 11, fue adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., con una tarifa de $3.520 sin IVA.

El Tramo Chaco-Santa Fe, sobre la ruta nacional 11, fue adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., con una tarifa de $3.520 sin IVA. (Fuente: Argentina.gob) Argentina.gob

Dónde estarán las nuevas cabinas de peaje

La ruta nacional 11 concentrará cinco nuevas estaciones en territorio santafesino.

Las cabinas estarán ubicadas en:

Llambi Campbell

Gobernador Crespo

Vera

Guadalupe Norte

Florencia

Para este corredor, la tarifa adjudicada es de $3.520 sin IVA. El monto no debe presentarse como precio final para el usuario, ya que la resolución expresa los valores sin el impuesto.

La ruta nacional 34 también tendrá nuevas estaciones en la provincia. Los puntos previstos son Totoras, Angélica y Palacios, según la documentación del proceso.

En la ruta nacional 9, continuará el peaje de Carcarañá, con una tarifa ofertada de $1.399 sin IVA dentro del Tramo Centro.

¿Cuándo comenzarán a cobrar los nuevos peajes?

La adjudicación no significa que las empresas puedan comenzar a cobrar automáticamente desde ahora. Antes deberán avanzar con las condiciones y tareas iniciales establecidas en los contratos y pliegos.

El nuevo esquema incluye trabajos de conservación, mantenimiento y reparación de los corredores concesionados, además de la prestación de servicios a los usuarios.

La resolución establece que las concesiones tendrán una duración de 20 años. Durante ese período, las empresas adjudicatarias estarán a cargo de los tramos correspondientes bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

El Gobierno nacional prevé que los corredores adjudicados avancen hacia la ejecución de las obras durante las próximas semanas, mientras se completan las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el nuevo esquema.