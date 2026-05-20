Oficial | El Gobierno también multará a los peatones a partir de ahora por este grave error al circular por la calle

La Dirección General de Tráfico (DGT) de España ha intensificado los controles sobre los peatones que utilizan el teléfono móvil mientras caminan o cruzan la calle. Esta medida busca reducir los accidentes causados por distracciones, un problema cada vez más común en las ciudades.

Aunque no existe una multa específica por “mirar el móvil en la acera”, las sanciones se aplican cuando esta conducta genera comportamientos imprudentes.

Oficial | El Gobierno también multará a los peatones a partir de ahora por este grave error al circular por la calle EFE

¿Por qué la DGT multa a peatones distraídos con el celular?

En la era de los smartphones, es habitual ver a personas caminando con la cabeza baja, pendientes de la pantalla. La DGT advierte que esta distracción pone en riesgo no solo al peatón, sino también a otros usuarios de la vía. Según datos oficiales, en 2024 fallecieron 102 peatones en vías españolas , muchos de ellos por distracciones.

Estudios mencionados en las campañas indican que 1 de cada 3 peatones cruza la calle mirando el celular, lo que aumenta significativamente el riesgo de atropellos. Entre el 20% y el 30% de los siniestros graves en entornos urbanos involucran a peatones distraídos.

La DGT ha reforzado la vigilancia en calles y pasos de peatones. Las fuerzas de seguridad controlan esta conducta negligente, independientemente de que se respete el semáforo o la senda peatonal en algunos casos. La iniciativa ha generado polémica y debates internacionales sobre la regulación del uso de móviles en la vía pública.

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¿Cuáles son las multas para peatones que usan el celular?

Aunque no hay una infracción directa por caminar mirando el móvil, sí existen sanciones concretas relacionadas con esta distracción:

80 euros : por cruzar la calle fuera del paso de peatones (cuando hay uno cercano y buena visibilidad). Un agente puede interpretar que la lentitud o imprudencia se debe al uso del teléfono.

80 euros : por cruzar demasiado lento sin motivo justificado. La distracción con el móvil puede ser la causa que motive la sanción.

200 euros: por cruzar un paso de cebra con el semáforo en rojo. Esta es la sanción más grave y equivale a la que recibe un conductor, aunque sin pérdida de puntos del carnet.

Estas multas forman parte de una campaña de concienciación con lemas como “No quieres perderte nada y terminas perdiéndolo todo”. El objetivo es recordar que los peatones son usuarios vulnerables de la vía y deben prestar atención al entorno.

Otras multas que pueden recibir los peatones

Además de las relacionadas con el móvil, los peatones pueden ser sancionados por otras infracciones:

Transitar por el arcén o calzada de forma incorrecta: 200 euros.

Circular sin chaleco reflectante por la noche en vías interurbanas.

Hasta 500 euros si están implicados en un accidente y dan positivo en alcoholemia (los peatones también pueden ser requeridos para esta prueba).

La DGT enfatiza que la responsabilidad es compartida: tanto conductores como peatones deben respetar las normas para evitar tragedias.