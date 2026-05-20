Confirmado por la Armada: te pueden multar con hasta 300.000 euros por cometer este grave error cerca de un buque militar

La Armada Española recordó de forma clara y contundente una norma que muchos ciudadanos desconocen: acercarse demasiado o interferir con un buque militar durante sus maniobras, adiestramientos o escoltas cerca de la costa puede acarrear multas muy elevadas.

Según la información oficial, las sanciones económicas pueden superar los 300.000 euros, dependiendo de la gravedad de la acción. Esta advertencia busca proteger tanto la seguridad de las operaciones navales como la integridad de las personas que navegan o realizan actividades recreativas en el mar.

Confirmado por la Armada: te pueden multar con hasta 300.000 euros por cometer este grave error cerca de un buque militar EFE

La razón de las multas de 300.000: qué dice la ley

Los buques militares generan riesgos reales, como corrientes fuertes, succión, turbulencias, movimientos bruscos y operaciones con helicópteros o embarcaciones auxiliares. Por este motivo, se establecen perímetros de seguridad temporales que deben respetarse obligatoriamente.

La principal normativa que respalda estas sanciones es la Ley 22/1988 de Costas. Concretamente, su artículo 90 tipifica como infracción administrativa “la obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración” en el dominio público marítimo-terrestre.

Según esta ley:

Las infracciones leves pueden sancionarse con multas de hasta 3000 euros.

Las infracciones graves, especialmente cuando existe riesgo para la seguridad marítima o para el personal militar, pueden llegar a superar los 300.000 euros.

Estas multas aplican a cualquier acción que interfiera con las operaciones de la Armada, ya sea de forma intencionada o por desconocimiento.

¿A quién puede afectar esta norma?

Cuando un buque militar está maniobrando, se activa un dispositivo de seguridad marítima que obliga a mantener una distancia prudencial. Aunque no existe una distancia única fija para todos los casos, los perímetros temporales establecidos por la Armada son de obligado cumplimiento.

Esa regulación no solo se dirige a grandes embarcaciones. También alcanza a:

Embarcaciones civiles de recreo

Motos de agua

Kayaks

Nadadores

Drones

Equipos de grabación

Cualquier actividad deportiva o recreativa que invada el perímetro de seguridad.

Imponen multas de hasta 30.000 euros por aparcar cerca de accesos militares

Aparcar un vehículo cerca de un acceso militar sin autorización puede resultar también muy caro. La Ley 8/1975 de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional regula las zonas de seguridad alrededor de bases, cuarteles y centros estratégicos, permitiendo sanciones de hasta 30.000 euros por estacionar, acceder o permanecer en estas áreas declaradas sensibles.