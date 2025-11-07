El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (PBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lanzaron facilidades para que los conductores puedan ponerse al día con sus multas por infracciones.

La principal novedad es la posibilidad de pagar multas por infracciones en cuotas sin interés a través de sistemas digitales para promover la regularización.

Multas en PBA: cómo funciona el plan de pagos con cuotas sin interés

La Provincia lanzó un nuevo sistema digital diseñado para resolver deudas de tránsito con una financiación altamente accesible, permitiendo que las multas sean abonadas en hasta 12 cuotas sin interés, agilizando así todo el proceso de regularización.

Pasos para adherirse al plan de pagos PBA

Para acceder a esta facilidad, debés seguir estos sencillos pasos online:

Ingresá al sitio web oficial de infracciones de la PBA: infraccionesba.gba.gob.ar .

Dirigite a la solapa “mis planes de pago”.

Elegí el dominio del vehículo y las infracciones que deseás incluir en el plan de pagos.

Seleccioná la cantidad de cuotas (hasta 12).

Generá el plan de pagos y el cupón de la primera cuota.

Tené en cuenta que las cuotas son mensuales y consecutivas, con vencimiento el día 10 de cada mes (o el día hábil inmediato posterior).

Descuentos por multas en CABA

Los conductores en CABA que paguen una multa dentro de los primeros 40 días desde su notificación obtienen automáticamente un 50% de descuento sobre el monto de la infracción.

Cabe señalar que si solicitás una audiencia virtual para realizar un descargo por una infracción, perdés el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario. De todas maneras, el sistema te advertirá sobre esta renuncia antes de continuar con la audiencia.

Suben las multas en CABA y PBA

Este mes se anunciaron aumentos en los montos de las multas en ambas jurisdicciones debido a la actualización de la Unidad Fija (UF).