La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado la anulación de multas impuestas por un radar de tramo en la autovía A-7 a su paso por San Roque (Cádiz), en el tramo que conecta con Algeciras. Justamente, un error en la señalización produjo diferentes infracciones injustificadas. Los conductores sancionados por exceso de velocidad en este punto podrán recuperar su dinero, ya que la DGT ha reconocido un error grave en la señalización vertical. El problema principal radicaba en una contradicción clara: el radar de tramo estaba configurado para sancionar a partir de 80 km/h, mientras que las señales visibles para los conductores indicaban un límite de velocidad de 100 km/h. Esta discrepancia ha convertido en ilegales numerosas sanciones impuestas desde la instalación del dispositivo. Tras una reclamación presentada por un trabajador de la empresa Arreza Seguros, la DGT revocó de oficio dos multas impuestas a este conductor: una de 300 euros y otra de 100 euros. Las resoluciones, fechadas el 5 de marzo de 2026, se basan en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. La DGT concluye expresamente que “no es procedente la imposición de la sanción”. Vale destacar que el afectado fue multado tras circular por el tramo los días 22 de septiembre y 15 de octubre de 2025. En su recurso destacó que el radar controlaba una velocidad diferente a la indicada, por lo que consideraba las sanciones improcedentes e ilegales. La DGT no solo ha anulado las multas del caso concreto, sino que ha confirmado que devolverá el importe a todos los conductores sancionados que ya hubieran pagado, incluso aquellos que se acogieron a la reducción del 50% por pronto pago. Las multas en este radar tenían una cuantía media de alrededor de 100 euros. Según información de Canal Sur Cádiz, el radar de tramo fue instalado en el mes de agosto y desde entonces generó sanciones a cientos de conductores. Se trata de un tramo muy transitado de la A-7, utilizado diariamente por miles de vehículos en el Campo de Gibraltar. Desde Arreza Seguros han advertido que “puede haber muchas personas que están pagando estas denuncias que son ilegales”. La empresa ha animado a todos los afectados a revisar sus expedientes y presentar las reclamaciones correspondientes para recuperar su dinero. Vale destacar que este tipo de radares de tramo utiliza un sistema de cámaras situadas en la entrada y salida del tramo controlado. Registran la matrícula del vehículo, calculan el tiempo transcurrido y determinan la velocidad media. Si esta supera el límite establecido (en este caso 80 km/h), se genera la multa automáticamente. En la provincia de Cádiz existen siete radares de tramo en carreteras como la A-7, N-340, CA-35, CA-33, A-48, A-384 y A-2001.