California comenzó a aplicar una nueva normativa que modifica la forma en que se muestran las fechas de caducidad en los envases de alimentos con el objetivo de reducir la confusión entre los consumidores y disminuir el desperdicio de comida.

La medida no elimina las fechas, sino que estandariza las expresiones que pueden utilizar los fabricantes para que sea más sencillo distinguir cuándo una fecha hace referencia a la calidad del alimento y cuándo está relacionada con la seguridad para su consumo.

Desde el 1 de julio de 2026, los alimentos vendidos en el estado deben utilizar un sistema de etiquetado más claro, una iniciativa que podría servir de referencia para futuras regulaciones en otras partes de Estados Unidos.

Qué cambia en las etiquetas de los alimentos en California

La principal modificación consiste en dejar de utilizar para los consumidores la expresión “Sell By” (“fecha límite de venta”), una indicación pensada para supermercados y comercios que durante años fue interpretada erróneamente como una fecha de vencimiento.

En su lugar, la normativa establece dos leyendas estandarizadas:

“Best if Used By” (Mejor si se consume antes de): señala hasta cuándo el alimento conserva su mejor calidad en aspectos como sabor, textura o aroma. Superada esa fecha, el producto todavía puede ser apto para el consumo si fue almacenado correctamente.

“Use By” (Consumir antes de): se reserva para los alimentos cuya fecha sí está vinculada con la seguridad alimentaria, por lo que consumirlos después del plazo indicado podría representar un riesgo.

California cambia las etiquetas de los alimentos: así serán las nuevas fechas de caducidad desde ahora Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué California decidió modificar el etiquetado

La iniciativa busca combatir uno de los principales factores que contribuyen con el desperdicio de alimentos. Durante años, los envases utilizaron distintas expresiones para indicar fechas, como “Sell By”, “Best Before”, “Expires On” y otras variantes que generaban confusión entre los compradores.

Como consecuencia, muchas personas descartaban alimentos que aún podían consumirse de forma segura simplemente por interpretar que la fecha indicaba un vencimiento.

Las autoridades de California estiman que cada año se desperdician millones de toneladas de alimentos en el estado, lo que también implica la pérdida de recursos como agua, energía, combustibles y fertilizantes utilizados durante la producción y el transporte.

Además, cuando esos residuos terminan en vertederos generan emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero.

¿La nueva norma se aplicará en todo Estados Unidos?

Por el momento, la obligación rige únicamente en California . Sin embargo, por el tamaño de ese mercado, muchas empresas optan por utilizar un mismo diseño de envases para todo el país en lugar de fabricar versiones diferentes para cada estado.

Esto podría hacer que los nuevos rótulos comiencen a verse también en otras regiones de Estados Unidos, aunque allí no sean obligatorios.