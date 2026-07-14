Brasil avanza con una de las obras de infraestructura urbana más ambiciosas de su historia. La expansión del Metro de São Paulo permitirá construir algunas de las estaciones más profundas de América Latina, con estructuras ubicadas a más de 65 metros bajo el nivel del suelo.

El proyecto forma parte de la ampliación de la Línea 6-Naranja, conocida como la Linha Universidade, una obra que mejorará la movilidad de millones de personas y promete convertirse en uno de los mayores símbolos de la ingeniería brasileña.

Construyen el metro más profundo de América Latina

La Línea 6-Naranja del Metro de São Paulo es uno de los proyectos de transporte público más importantes que se ejecutan actualmente en América Latina. Cuando esté completamente operativa podrá transportar a 630.000 pasajeros por día y contará con:

Más de 15 kilómetros de extensión

15 nuevas estaciones

Conexión entre la zona norte y el centro de São Paulo

Integración con otras líneas del metro y trenes metropolitanos

La estación 14 Bis-Saracura, por ejemplo, alcanzará aproximadamente 69 metros bajo tierra, convirtiéndose en una de las estaciones de metro más profundas de América Latina.

Otras estaciones de la línea también estarán ubicadas a decenas de metros de profundidad debido a las características geológicas y urbanas del centro paulista. Estas dimensiones exigen complejas obras de excavación y la instalación de ascensores y escaleras mecánicas de gran capacidad para facilitar el acceso de los pasajeros.

La ampliación del Metro de São Paulo, con la construcción de la Línea 6-Naranja, dará lugar a las estaciones más profundas de América Latina. Metro de San Pablo

Invertirán millones de dólares en tecnología de última generación

La Línea 6-Naranja representa una de las mayores inversiones en infraestructura de transporte realizadas en Brasil. El proyecto contempla recursos superiores a los 19.000 millones de reales, destinados a:

Construcción de túneles

Nuevas estaciones

Compra de trenes

Sistemas de señalización

Tecnología de operación automática

Obras de integración urbana

La iniciativa se desarrolla mediante una asociación público-privada entre el Gobierno del Estado de São Paulo y la concesionaria Linha Uni.