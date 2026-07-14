Dependiendo del material que se elija pueden existir distintas consecuencias y se deben tener distintos cuidados

Los materiales de los utensilios de cocina son clave para asegurarse de estar utilizándolas bien y con los recaudos necesarios para mantener alejados los que pueden resultar tóxicos.

En el caso de las tablas para cortar, dependiendo del material que se elija pueden existir distintas consecuencias y se deben tener distintos cuidados, ya que tanto las de madera como las de plástico pueden representar un riesgo para la salud a la hora de cocinar.

Tabla de cortar de madera vs de plástico: ¿Cuál es la diferencia?

Los distintos materiales para las tablas de cortar tienen distintos riesgos y se pueden tomar distintos recaudos para evitar consecuencias negativas para la salud.

Tablas de cortar de madera: características y riesgos

Las tablas de cortar de madera son las más prácticas, pero requieren determinados cuidados por las características del material. Entre sus principales beneficios se puede resaltar que su superficie no desafila los cuchillos como otros tipos de tablas, además de resultar estéticamente más atractivas, razón por la que también se suele usar para servir comidas como quesos o picadas.

Por otro lado, su alta porosidad lo hace un material sumamente absorbente, por lo que se pueden acumular bacterias en los surcos que dejan los cortes del cuchillo.

Para evitar riesgos:

Usar la madera solo para alimentos secos

Lávalas siempre a mano con agua caliente y detergente

No las dejes en remojo

Sécala bien después de lavarla

Los distintos materiales para las tablas de cortar tienen distintos riesgos y se pueden tomar distintos recaudos para evitar consecuencias negativas para la salud. Chat GPT

Tablas de cortar de plástico: características y riesgos

Este tipo de tablas son las más económicas y livianas por estar hechas de plásticos como polietileno o polipropileno, por lo que se rayan muy fácilmente con los cuchillos. Si bien se forman surcos, son más fáciles de lavar al no ser de un material poroso.

No obstante, las ranuras de los cortes pueden ser difíciles de limpiar y favorecer el desarrollo de gérmenes y bacterias peligrosas. Adicionalmente, también puede desprender micro plásticos que se adhieran a la comida.

Se recomiendan los siguientes cuidados:

Limpieza y desinfección después de cada uso con agua caliente

Desinfección semanal con lavandina, vinagre blanco o bicarbonato

Buenas prácticas de uso: secar bien, usar una tabla especial para carnes crudas y desechar la tabla cuando esté demasiado deteriorada

Tabla de cortar de madera vs de plástico: ¿Cuál conviene comprar?

Lo cierto es que ambas resultan de uso perjudicial sino se guardan los recaudos necesarios. Algunos expertos recomiendan tablas de metal para cortar carnes crudas ya que no se raya ni absorbe líquidos.

No obstante, si se debe elegir entre estas opciones, para cortar carne conviene usar tablas de plástico ya que resultan más fáciles de limpiar. Y para alimentos como pan o verduras, la madera resulta mejor, además de tener mayor durabilidad.