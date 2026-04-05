El Ministerio de Salud Pública (MSP) difundió un comunicado dirigido a quienes regresan al país desde zonas con circulación de dengue, en el que subraya la importancia de medidas de mantenimiento de prevención para evitar la introducción y transmisión local del virus. Entre las recomendaciones centrales figura el uso continuo de repelente durante las dos semanas posteriores al arribo a Uruguay. Además del uso de repelente, el MSP insta a inspeccionar, vaciar y limpiar recipientes que puedan haber acumulado agua durante la ausencia —como macetas, baldes, botellas o canales— ya que se transforman en posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue. Estas acciones domésticas son señaladas como clave para reducir el riesgo de proliferación del insecto y de nuevos contagios. La cartera también advierte sobre la necesidad de consultar de inmediato a un profesional de la salud ante la aparición de síntomas compatibles con dengue. Entre los signos que recomiendan vigilar figuran fiebre de hasta 7 días, dolor de cabeza, dolor retroocular, dolores musculares y articulares, y erupciones en la piel. El MSP recuerda que la detección temprana facilita el manejo clínico y reduce las complicaciones. Las medidas difundidas que se buscan, según el comunicado, refuerzan tanto la prevención como la detección precoz de la enfermedad en el territorio nacional. El llamado es especialmente dirigido a quienes han estado en países o regiones con transmisión activa, pero también a la población en general para mantener controles domiciliarios que impiden la reproducción del mosquito. Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y reiteran la importancia de combinar acciones personales —como el uso de repelente y ropa protectora— con medidas comunitarias de limpieza y eliminación de agua estancada. El MSP recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para controlar los brotes y proteger la salud pública.