Tras la derogación de la Ley de Alquileres, muchos inquilinos comenzarán a pagar un monto adicional en sus contratos, de acuerdo con el esquema de actualización pactado entre las partes. En este contexto, la inflación vuelve a ocupar un rol central a la hora de definir los aumentos mensuales. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación correspondiente a marzo, un porcentaje clave para calcular la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los alquileres que se ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según informó el INDEC, el IPC de marzo de 2026 registró una variación mensual del 3,4%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 9,2%. Estos valores son determinantes para definir el aumento de los alquileres que tengan prevista una actualización en abril y que utilicen la inflación como índice de ajuste. En este esquema, los inquilinos deberán aplicar los índices correspondientes al plazo de actualización acordado en sus contratos, lo que implica sumar la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses, según cada caso. Los contratos más recientes, firmados tras la derogación de la Ley de Alquileres, suelen contemplar actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales basadas en el IPC. Para calcular el nuevo valor, los propietarios deben sumar los porcentajes de inflación del período acordado, y ese acumulado determina el aumento final. Por ejemplo, un contrato iniciado en enero de 2026 con un alquiler mensual de $ 500.000 y actualización trimestral por IPC pasa a pagar en abril de 2026 un total de $ 546.000. En este caso, la inflación acumulada del trimestre fue del 9,2%. De acuerdo con la definición oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en áreas urbanas” de la Argentina. Ante este escenario, los inquilinos deben revisar con atención las cláusulas de actualización de sus contratos, ya que los cambios en la legislación y en los índices inflacionarios pueden impactar de manera directa en el monto final del alquiler y en la frecuencia de los aumentos.