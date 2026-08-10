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Licuar cáscaras de banana y bicarbonato de sodio con agua es una alternativa ideal para quienes optan por elaborar preparaciones caseras para incluir a sus rutinas de limpieza cotidianas.
Esta combinación se utiliza para el aseo de diferentes superficies, para ayudar a desprender suciedad y para neutralizar malos olores, permitiendo a su vez dar una segunda vida a un material normalmente desechado.
Licuar bicarbonato de sodio con cáscaras de banana: para qué sirve
Por un lado, las cáscaras de banana aportan textura para distribuir mejor la preparación en diferentes superficies, mientras que el bicarbonato actúa como abrasivo suave y puede utilizarse para desodorizar espacios.
Cuáles son los beneficios de mezclar de bicarbonato y cáscaras de banana
Entre sus usos destacados, se encuentran
- Limpiar mesadas y superficies lavables
- Remover suciedad ligera
- Limpiar macetas
- Desodorizar tachos de basura y desagües
- Limpiar recipientes y baldes antes de lavarlos
Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio con cáscaras de banana
Para elaborar esta mezcla se necesitarán
- Cáscaras de dos bananas
- 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
- 1 taza de agua
Paso a paso para preparar la mezcla
- Cortar las cáscaras de banana en pequeños trozos
- Colocarlas en la licuadora y añadir el agua
- Licuar hasta obtener una mezcla homogénea
- Agregar el bicarbonato de sodio y mezclar
- Verter la preparación en un recipiente
Cómo se usa esta preparación de bicarbonato de sodio y cáscaras de banana
La mezcla se aplica sobre la superficie que se desea limpiar utilizando una esponja o un paño suave.
El consejo es dejar actuar esta preparación durante unos minutos para facilitar la remoción de la suciedad y luego frotar suavemente antes de retirar los restos.