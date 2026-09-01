Mariano Giménez, farmacéutico: “El ibuprofeno de 600 y el de 400 tienen el mismo efecto analgésico”. (Imagen: archivo)

El ibuprofeno de 600 mg es una de las presentaciones más conocidas de este medicamento, utilizado habitualmente para tratar distintos tipos de dolor e inflamación. Sin embargo, una dosis más alta no significa necesariamente que vaya a producir un alivio proporcionalmente mayor.

Mariano Giménez, farmacéutico, puso el foco precisamente en la comparación entre el ibuprofeno de 600 mg y el ibuprofeno de 400 mg para tratar un dolor puntual. Según explica, en determinados casos aumentar la cantidad puede no aportar una ventaja analgésica relevante.

“El ibuprofeno de 600 y el de 400 tienen el mismo efecto analgésico, pero el de 600 duplica los efectos adversos”, sostiene Giménez. La afirmación corresponde al farmacéutico y debe entenderse dentro de su explicación general, no como una pauta médica válida para todas las personas.

Mariano Giménez, farmacéutico: “El ibuprofeno de 600 y el de 400 tienen el mismo efecto analgésico”. Fuente: Shutterstock

El ibuprofeno pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINE. Como ocurre con otros fármacos de este grupo, el riesgo de efectos adversos puede aumentar con dosis más elevadas o cuando se utiliza durante periodos prolongados.

Ibuprofeno de 600 mg o de 400 mg: qué diferencia señala el farmacéutico

La principal idea planteada por Giménez es que el ibuprofeno de 600 mg no tiene por qué proporcionar un alivio superior ante determinados dolores puntuales. En estos casos, sostiene que el ibuprofeno de 400 mg puede alcanzar un efecto analgésico similar.

Por ese motivo, ante un dolor de cabeza ocasional, el farmacéutico recomienda no recurrir automáticamente al ibuprofeno de 600 mg simplemente por contener una dosis mayor. La elección debe considerar las circunstancias de cada persona y las indicaciones de un profesional sanitario.

El principio general aplicado a este medicamento consiste en recurrir a la menor cantidad que consiga el efecto buscado. Esto permite limitar la exposición innecesaria al fármaco y reducir la probabilidad de algunos efectos adversos.

Eso no significa que el ibuprofeno de 600 mg no tenga usos médicos. Existen situaciones en las que esta presentación puede estar indicada, por lo que no debe sustituirse ni modificarse una pauta prescrita basándose únicamente en la comparación entre miligramos.

Qué efectos adversos puede tener el ibuprofeno de 600 mg

Giménez señala que algunos de los principales efectos adversos asociados al ibuprofeno pueden afectar a los sistemas gastrointestinal, cardiovascular y renal. Según su explicación, una exposición mayor al medicamento puede incrementar estos riesgos.

El ibuprofeno es un AINE y, como tal, no está exento de posibles reacciones indeseadas. El riesgo depende de diferentes factores, entre ellos la dosis empleada, la duración del tratamiento y las características individuales de cada paciente.

Por eso, aumentar de ibuprofeno de 400 mg a ibuprofeno de 600 mg no debería hacerse únicamente con el objetivo de conseguir más alivio. Una dosis superior puede implicar una mayor exposición sin que necesariamente exista un beneficio analgésico equivalente.

Las personas con antecedentes gastrointestinales, cardiovasculares o renales deben prestar especial atención y consultar a un profesional sanitario antes de utilizar este medicamento si existen dudas sobre su seguridad.

Por qué más ibuprofeno no siempre significa más alivio

Existe una idea frecuente según la cual un medicamento con más miligramos necesariamente tiene un efecto mucho mayor. Sin embargo, la relación entre la dosis y el alivio del dolor no siempre aumenta de forma lineal.

En ese contexto se encuadra la advertencia sobre el ibuprofeno de 600 mg. Para ciertos dolores habituales, alcanzar una dosis superior puede no traducirse en un beneficio clínico proporcional frente al ibuprofeno de 400 mg.

La recomendación general asociada a este tipo de medicamentos consiste en utilizar la dosis mínima que resulte eficaz. De esta forma, se busca obtener el efecto terapéutico necesario sin incrementar de manera innecesaria la posibilidad de efectos adversos.

Por ello, la elección entre ibuprofeno de 400 mg e ibuprofeno de 600 mg no debería basarse simplemente en cuál contiene una cantidad mayor de principio activo. El tipo de dolor, los antecedentes personales y otras circunstancias pueden cambiar la decisión adecuada.

Ibuprofeno con arginina y cápsulas blandas: para qué sirven

Giménez también pone el foco en la rapidez con la que comienza el tratamiento. Según explica, actuar durante las primeras fases de un dolor de cabeza puede facilitar su control.

En este sentido, menciona formulaciones de ibuprofeno combinadas con arginina, como Espidifén. Estas presentaciones están diseñadas para favorecer una absorción más rápida del principio activo a nivel intestinal.

Otra opción citada por el farmacéutico son las cápsulas blandas, como Nurofen Rapid. En estas presentaciones, el ibuprofeno se encuentra en forma líquida dentro de la cápsula, lo que modifica la forma en que el medicamento queda disponible tras su administración.

Sin embargo, la rapidez de absorción y la dosis son cuestiones diferentes. Elegir una presentación de absorción rápida no implica que sea necesario utilizar ibuprofeno de 600 mg ni elimina los posibles efectos adversos asociados al medicamento.

Cuándo conviene consultar antes de tomar ibuprofeno

El ibuprofeno de 600 mg no debería utilizarse como una respuesta automática cada vez que aparece un dolor más intenso. Si el dolor persiste, se repite con frecuencia o requiere aumentar progresivamente la medicación, conviene consultar la causa.

También es especialmente importante extremar la precaución cuando existen enfermedades previas, se toman otros medicamentos o aparecen molestias digestivas, renales o cardiovasculares.

Mariano Giménez, farmacéutico: “El ibuprofeno de 600 y el de 400 tienen el mismo efecto analgésico”. Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa

La automedicación con dosis superiores puede aumentar los efectos adversos sin garantizar una mejora equivalente del dolor. Por ello, ante dudas entre ibuprofeno de 400 mg e ibuprofeno de 600 mg, la referencia debe ser el prospecto y el consejo médico o farmacéutico.

El mensaje central que deja Giménez es sencillo: una cantidad mayor no siempre significa un efecto analgésico mayor. Utilizar la dosis adecuada puede ser tan importante como escoger el propio medicamento.