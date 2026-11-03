SH!, la bebida energizante que tiene al dos veces campeón del mundo Rodrigo De Paul como socio estratégico, inició una nueva etapa de crecimiento. Tras comenzar su operación con producción en Italia, la startup trasladó el 100% de su elaboración a la Argentina y pasó a trabajar con dos fabricantes ubicados en Buenos Aires y Mendoza.

Los emprendedores compiten dentro de una categoría que hoy mueve unos u$s 400 millones anuales en la Argentina y vende cerca de 5 millones de litros por mes.

Para hacerse un lugar en ese negocio, los fundadores sumaron al número 7 de la Selección argentina como socio estratégico.

Tras evaluar otros nombres, terminaron apostando por De Paul, a quien le hicieron llegar algunas latas a través de su entorno, convencidos de que era la persona indicada para construir y posicionar la marca.

La respuesta fue inmediata: el futbolista se interesó por el proyecto y comenzó a involucrarse en su desarrollo. Sin realizar un aporte de capital, pero con una participación activa en el crecimiento de la empresa, hoy interviene en campañas de marketing y branding, decisiones de expansión y conversaciones con potenciales inversores .

SH! (que se pronuncia “ese ache”) cerró recientemente un acuerdo clave con Grupo Falasco -uno de los grupos vitivinícolas más grandes de la Argentina, con más de 80 años de trayectoria en la industria-, que se convirtió en su distribuidor principal en el país.

La red comercial del grupo alcanza, según la empresa, cerca del 90% de los autoservicios y almacenes del país , lo que representa alrededor de 270.000 puntos de venta potenciales. La compañía buscará así escalar posiciones dentro de una industria dominada por multinacionales.

SH! Rodrigo de Paul RRSS SH!

En el segmento de energizantes, Monster lidera el mercado local, seguida por Speed, Rockstar y Red Bull. En tanto SH!, que actualmente ocupa el quinto puesto, busca trepar hasta el tercer lugar en los próximos cinco años y ganar una participación cercana al 15%.

En materia de precios, Monster se vende a alrededor de $ 6000 la lata de 473 ml, mientras que Speed y Red Bull oscilan entre los $ 3000 y $ 3300, según el canal de venta.

En diálogo con El Cronista, Marcos Guevara Lynch, fundador y CEO de SH!, explicó que la decisión responde a una cuestión de costos. La producción original se realizaba en una fábrica de la familia de su socio, Santiago Parodi, en Italia.

Sin embargo, el crecimiento del negocio llevó a la compañía a relocalizar toda la operación. “Nos costaba 100% más producir en Italia e importar que fabricar localmente. Eso hacía que tuviéramos una lata de 250 mililitros con un precio superior incluso al de Red Bull” (NdR: $3500 vs.$3000).

Latas SH! Latas SH!

El cambio productivo llega acompañado de una reformulación de la estrategia comercial. La empresa lanzará nuevos sabores, una nueva identidad visual y un envase de mayor tamaño que reemplazará a la actual lata importada. Además, prevé reposicionar el producto con un precio estimado de entre $ 2800 y $ 3000, según el canal de venta.

A diferencia de otros jugadores industriales, SH! mantiene un modelo “asset light”, es decir, terceriza el proceso de llenado de latas y concentra sus inversiones en marketing, innovación y distribución.

De las energéticas a los snacks

La mudanza productiva es apenas uno de los tantos movimientos que prepara la empresa. A largo plazo, el plan apunta a convertir a SH! en una plataforma de alimentos y bebidas funcionales.

SH! SH!

Actualmente, la energética elaborada con miel, jalea real, cafeína natural, ginseng y vitaminas es el único producto de la compañía (la lata de 355ml se comercializa a $3500/$4000 depende del canal). Sin embargo, Guevara Lynch adelantó que la firma proyecta desembarcar en nuevas categorías durante los próximos años.

“Nuestro caballo de Troya es la bebida energética. Queremos construir una empresa multiproducto de alimentos y bebidas con ingredientes que genuinamente le hagan mejor al consumidor ”, señaló.

Entre las alternativas que analiza la compañía aparecen snacks y barras proteicas, productos que complementarían el posicionamiento saludable de la marca. El objetivo es llegar a 2028 con al menos cinco referencias dentro de su portfolio.

La apuesta regional

En cuanto a expansión, la hoja de ruta de SH! tiene como prioridad a Chile, mercado al que espera ingresar tras una nueva ronda de financiamiento prevista para 2027. Según la compañía, el negocio de las bebidas energizantes en el país vecino tiene un tamaño superior al argentino y presenta una estructura competitiva similar, dominada por gigantes como Monster y Red Bull.

México también aparece como el siguiente destino dentro del plan de crecimiento y está previsto para 2028. La estrategia replicaría la fórmula utilizada en la Argentina, es decir, construcción de marca apoyada en creadores de contenido, fuerte presencia digital y alianza con distribuidores de escala nacional.

Tres rondas cerradas y una Serie A por más de u$s 10 millones

Desde su lanzamiento, SH! concretó tres rondas de inversión. La primera fue una pre-seed para desarrollar el producto y salir al mercado; la segunda funcionó como puente de financiamiento; mientras que la tercera, cerrada hace pocas semanas, le otorgó capital suficiente para ejecutar su plan de crecimiento durante el próximo año.

La siguiente parada será una Serie A prevista para octubre de 2027. El objetivo es levantar más de u$s 10 millones para financiar la expansión en Chile y acelerar el crecimiento regional.