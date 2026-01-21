Un nuevo parque acuático llega a Argentina para transformar de manera definitiva el concepto de vacaciones. Este predio será inaugurado en enero y ocupará 13 hectáreas, contará con más de 50 atracciones y 30 toboganes, gracias a una inversión de u$s 40 millones.

El megaproyecto estará situado en Córdoba y también incluye la construcción de un shopping a cielo abierto que contará con más de 46 locales y un estadio cerrado multiuso con capacidad para 14.000 personas.

Nuevo parque acuático en Córdoba: qué atracciones estarán disponibles

Infinito Water Park se establecerá en la zona sur de la ciudad de Córdoba, entre Costanera y la autopista a Rosario. Este complejo tiene como objetivo convertirse en un centro de entretenimiento y un motor económico fundamental para la provincia. Ocupará un total de 13 hectáreas y tendrá la capacidad de recibir a 7000 personas simultáneamente.

La propuesta incluye más de 50 atracciones y 30 toboganes diseñados para diversos públicos. Entre las atracciones más notables se encuentra una piscina con olas artificiales, que puede almacenar 3,5 millones de litros de agua y generar olas de hasta 1,8 metros de altura mediante impulsores de aire.

Este parque acuático tendrá una pileta con olas artificiales.

Además, también habrá con un río lento de 500 metros de longitud, playas de arena equipadas con reposeras y sombrillas, así como un sector VIP con opciones gastronómicas. Los juegos acuáticos y de entretenimiento serán proporcionados por Action Park Waterscapes, una empresa española con presencia en más de 30 países de Europa, Asia y América.

Adicionalmente, se contemplan diversas zonas tematizadas para distintos públicos, que abarcan espacios familiares, juveniles e infantiles. El parque se abastece de cuatro pozos de agua que extraen el recurso de un río subterráneo a 200 metros de profundidad y recicla el agua a través de 10 filtraciones diarias en sus cinco salas de máquinas.

Nuevo polo turístico en Córdoba con Infinito Open

El proyecto de Infinito Open tiene como objetivo establecer un nuevo centro de actividad turística en Córdoba. El complejo abarcará un total de 36 hectáreas y 206.000 metros cuadrados cubiertos. Las características principales incluirán:

Infinito Open Mall : un centro comercial al aire libre con 46 locales distribuidos en 7.000 metros cuadrados. Ofrecerá propuestas comerciales, juegos bajo la marca de Neverland y Funland (incluyendo bowling y camas elásticas), así como un museo sensorial de 2.000 metros cuadrados. Además, contará con una oferta gastronómica de alta calidad que incluirá un piano bar y otros restaurantes.

Infinito Arena: un estadio multiuso con capacidad para hasta 14.000 personas. Para eventos al aire libre, su capacidad se ampliará a más de 50.000 personas.

Avances y apertura del parque acuático: fechas y precios de entradas

La obra del parque acuático se encuentra en un avance de entre 85% y 90%. La apertura está programada para el 3 de enero. Se anticipa la llegada de 450.000 visitantes durante su primera temporada operativa, que se desarrollará entre enero y abril de 2026.

Si bien no se ha determinado el precio exacto de la entrada, la cifra oscilará entre los $ 70.000 y $ 100.000 . Las entradas podrán ser adquiridas tanto en el acceso del local como de forma online.

Este nuevo parque de agua en Córdoba también tendrá un shopping.

Infinito Water Park: Diversión y 1.000 empleos en la región

Infinito Water Park ofrecerá espectáculos en vivo y eventos temáticos durante la temporada alta. Se espera que estas actividades atraigan a más turistas y generen un impacto positivo en la economía local.El parque también implementará un programa de sostenibilidad, con iniciativas para reducir el uso de plásticos y promover el reciclaje. Esto busca crear conciencia ambiental entre los visitantes y la comunidad.