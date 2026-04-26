Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este sábado, 25 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5381 (Las Flores). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con flores suele simbolizar belleza, esperanza y nuevos comienzos. Refleja emociones positivas, crecimiento personal y armonía. Puede indicar que algo florece en tu vida: relaciones, proyectos o tu creatividad. Si las flores están marchitas, advierte de desilusión o cierre de ciclos; si son vivas y perfumadas, anuncia alegría, amor y oportunidades. Observa colores y estado: revelan tu ánimo y el momento de cosechar o dejar ir.