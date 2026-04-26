Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este sábado, 25 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8452 (Madre e hijo). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con madre e hijo simboliza vínculos, protección y necesidad de cuidado. Puede señalar deseo de armonía familiar, reconciliación o apoyo emocional y recordar valores aprendidos y raíces. Según el contexto, puede advertir dependencia, culpa o roles desequilibrados. Si hay conflicto, invita a poner límites; si hay ternura, anuncia crecimiento, proyectos nuevos o una etapa de renovación.